День "X": Додон приступит к консультациям с партиями, вошедшими в парламент

Глава республики начнет в понедельник диалог с представителями трех партий, которые прошли в парламент Молдовы и, как отметил президент, в состоянии сформировать большинство в законодательном органе.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Во вторник, 26 марта, президент Молдовы Игорь Додон намерен провести встречи с представителями партий, прошедшими в высший законодательный орган страны. Речь идет о Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ), Демпартии и блоке ACUM (в него входят партии PAS-DA). Повод для этих консультаций - начало диалога о формировании парламентского большинства.

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В понедельник глава республики, комментируя сложившуюся ситуацию в парламенте после выборов, отметил, что "создан вакуум политической власти". Он подчеркнул, что намерен "разрубить Гордиев узел политического тупика и пригласить к диалогу лидеров партий, которые в состоянии сформировать парламентское большинство".

Консультации Додон намерен провести с каждым политформированием по отдельности в своей президентской администрации.

Беседа с лидером социалистов Зинаидой Гречаной намечена на 14.00, с главой Демпартии Владимиром Плахотнюком (или с лидером фракции в парламенте Павлом Филипом) – на 15.00, а с представителями блока ACUM Майей Санду и Андреем Нэстасе – встреча запланирована в 16.00.

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Социалисты накануне объявили, что примут участие в консультациях, инициированных главой государства. На встречу с президентом придут председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, а также депутаты Ион Чебан и Влад Батрынча.

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Демократы ранее заявляли, что ответ на приглашение президента будет дан после обсуждения. Однако там подчеркнули, что ДПМ остается открытой для диалога, поэтому, вероятнее всего, ответ будет положительным.

"Мы понимаем сложность созданной ситуации, а также уровень ответственности, лежащей на политических партиях, вошедших в парламент, о чем мы не перестаем напоминать вот уже на протяжении, как минимум, нескольких недель", - заявлял в комментарии Sputnik пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь.

В блоке ACUM также заявляли, что им нужно обсудить приглашение президента.

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С момента утверждения Конституционным судом результатов парламентских выборов прошло уже несколько недель. Однако политические игроки, которые прошли в законодательный органы, так и и не приступили хоть к какому-то обсуждению. Социалисты и демократы предлагали каждый со своей стороны начать диалог с ACUM, но представители блока эти приглашения к отвергли.

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Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук считает, что "существует возможность создать техническое правительство, не партийное". Впрочем, как считает эксперт, это, скорее всего, ненадолго. Такой кабмин, по словам эксперта, сможет существовать в переходный период. Политолог утверждает, что у парламента есть шанс создать некое идеальное правительство в нынешней политической реальности.

"Самым хорошим для Молдовы было бы правительство национального единства или правительство национального согласия, которое создали бы три мажоритарные партии парламента, при этом не партийного характера", - заявил эксперт.

Как полагает аналитик, именно у правительства, сформированного по такому принципу был бы шанс взять на себя ответственность за реальные реформы и работу на благо страны, уверен политолог.

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"Можно предположить, что блок ACUM, скорее всего, распадется. Возможно, там будет какая-то часть, которая поддержит союз с демократами", - заявил Sputnik политолог Борис Шаповалов.

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По его мнению, ACUM – это не самостоятельные политические игроки, так как они поддерживаются идеологические, финансово и информационно Брюсселем. "Это всем понятно. Соответственно, на них будет оказано давление – и они сформируют очередной альянс за европейскую демократию. Демократы как правили, так и будут править. Это первый сценарий", - пояснил аналитик.

Как считает эксперт, сам факт того, что Санду и часть депутатов ACUM уехали в Брюссель в день первого заседания парламента, говорит, что ведутся какие-то переговоры, чтобы сформировать это большинство.

"Второй вариант – политики не смогут договориться, и в стране будут организованы досрочные выборы. Они могут совпасть с местными выборами", - сказал Шаповалов.

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Третий вариант, как отметил аналитик, возможен, если смогут договориться демократы и социалисты, однако подобных заявлений пока не прозвучало ни с одной, ни с другой стороны.

Результаты выборов

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Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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