14:33 26 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.27
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Майя Санду и Андрей Нэстасе

Блок ACUM распался на две фракции в парламенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (78)
19120

Не долго музыка играла - блок ACUM расщепился на две парламентские фракции: лидеры PAS-DA пояснили, с чем связано это решение.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Лидеры блока ACUM, куда входят партии PAS-DA, который по итогам выборов получил в высшем законодательном органе Молдовы 26 мандатов, объявили о разделении на две парламентские фракции - PAS и DA. Об этом на брифинге во вторник заявила глава партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

"Блок ACUM договорился о формировании двух парламентских фракций PAS и DA... Это соглашение подписано сегодня, 26 марта", - сказал депутат Игорь Мунтяну.

Как пояснила Санду, она возглавит фракцию PAS, а Андрей Нэстасе - фракцию DA.

"Блок ACUM остается единым. На местные выборы мы идем вместе",- сказал Нэстасе.

Ранее в парламенте Молдовы были сформированы три фракции - социалистов, демократов и Партии "Шор".

В рамках этого же брифинга лидеры PAS-DA заявили, что на пост спикера парламента предлагается кандидатура Андрея Нэстасе, а пост премьера - Майи Санду.

На прошлой неделе лидер PAS ездила с визитом в Брюссель, где у нее состоялись встречи с некоторыми европейскими чиновниками. Поездка выпала аккурат на первое заседание парламента, но Санду предпочла его пропустить. Аналитики намекали и на то, что неспроста муза протестов отправилась в ЕС. По всей видимости, как считают эксперты, это связано с тем, что ведутся какие-то переговоры, чтобы сформировать парламентское большинство.

Президент РМ Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
День "X": Додон приступит к консультациям с партиями, вошедшими в парламент

Размытые объяснения Нэстасе: почему в ACUM не договорились о фракции>>>

К слову, президент Молдовы Игорь Додон официально пригласил лидеров трех партий, прошедших в парламент, принять участие в консультациях. Встречи с представителям этих политических сил намечены во вторник.

На вопрос журналистов о том, примут ли Санду и Нэстасе участие в этом диалоге, четкого ответа от лидеров PAS-DA не последовало. Дискуссии с ними запланированы на 16.00.

Результаты выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Додон заявил, что примет любое большинство, сформированное законным путем>>>

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (78)

По теме

Президент Молдовы призвал лидеров партий, прошедших в парламент, к диалогу
Особенности молдавской политики: какие сюрпризы возможны в новом парламенте
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Страсти на льду: эмоциональные фото с Чемпионата мира по фигурному катанию
Озеро Мичиган покрылось ледяным ковром из иголок
Страшно, аж жуть: весной озеро Мичиган похоже на пейзаж из фильма ужасов
Станции для зарядки электромобилей
Заряди свою Теслу: где в Кишиневе есть электрозаправки

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться