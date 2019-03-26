Блок ACUM распался на две фракции в парламенте

Не долго музыка играла - блок ACUM расщепился на две парламентские фракции: лидеры PAS-DA пояснили, с чем связано это решение.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Лидеры блока ACUM, куда входят партии PAS-DA, который по итогам выборов получил в высшем законодательном органе Молдовы 26 мандатов, объявили о разделении на две парламентские фракции - PAS и DA. Об этом на брифинге во вторник заявила глава партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

"Блок ACUM договорился о формировании двух парламентских фракций PAS и DA... Это соглашение подписано сегодня, 26 марта", - сказал депутат Игорь Мунтяну.

Как пояснила Санду, она возглавит фракцию PAS, а Андрей Нэстасе - фракцию DA.

"Блок ACUM остается единым. На местные выборы мы идем вместе",- сказал Нэстасе.

Ранее в парламенте Молдовы были сформированы три фракции - социалистов, демократов и Партии "Шор".

В рамках этого же брифинга лидеры PAS-DA заявили, что на пост спикера парламента предлагается кандидатура Андрея Нэстасе, а пост премьера - Майи Санду.

На прошлой неделе лидер PAS ездила с визитом в Брюссель, где у нее состоялись встречи с некоторыми европейскими чиновниками. Поездка выпала аккурат на первое заседание парламента, но Санду предпочла его пропустить. Аналитики намекали и на то, что неспроста муза протестов отправилась в ЕС. По всей видимости, как считают эксперты, это связано с тем, что ведутся какие-то переговоры, чтобы сформировать парламентское большинство.

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К слову, президент Молдовы Игорь Додон официально пригласил лидеров трех партий, прошедших в парламент, принять участие в консультациях. Встречи с представителям этих политических сил намечены во вторник.

На вопрос журналистов о том, примут ли Санду и Нэстасе участие в этом диалоге, четкого ответа от лидеров PAS-DA не последовало. Дискуссии с ними запланированы на 16.00.

Результаты выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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