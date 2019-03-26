ПСРМ обозначила президенту позицию по поводу парламентского большинства

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не обсуждает распределение постов спикера парламента и премьера, заявила глава политформирования Зинаида Гречаная на пресс-конференции во вторник по итогам консультаций с президентом.

© Sputnik / Miroslav Rotari Блок ACUM распался на две фракции в парламенте

"Мы адресовали приглашение к дискуссиям блоку ACUM, но до сих пор не получили ответа. Думаю, что согласно всем европейским стандартам и нормам, партия, которая заручилась наибольшей поддержкой со стороны избирателей, имеет право начать переговоры и, в том числе, принимать участие в формировании власти", - сказала Гречаная.

Она отметила, что у социалистов есть свои условия, которые были обозначены при начале диалога.

"Реакции мы не увидели. Но наши двери открыты", - добавила она, подчеркнув, что у ПСРМ есть проекты, которые должны быть рассмотрены и проголосованы в парламенте. Речь, в том числе, идет об институциональной консолидации государства и социальных аспектах.

По ее мнению, сейчас нерационально обсуждать распределение функций.

"Согласно всем нормам, в том числе, европейским практикам, мы должны предлагать кандидатуры на посты, но мы не делали этого. Мы тоже можем предложить. У нас есть кандидатуры, но мы делать этого не будем, потому что надо начать переговоры",- подчеркнула она.

Она отметила, что социалисты не ведут переговоры ни с демократами, ни с какой-либо другой политической силой. "Предложение было адресовано только блоку ACUM, ответа от них до сих по не поступило. Мы открыты к диалогу", - сказала Гречаная.

Результаты выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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