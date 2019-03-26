16:08 26 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.27
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
Владимир Плахотнюк

Заявление Плахотнюка после встречи с Додоном: демократы открыты к диалогу

© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (79)
162 0 0

Лидер Демпартии также прокомментировал заявление представителей PAS-DA, предложивших кандидатуры на посты спикера парламента и главы правительства.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Демократическая партия Молдовы открыта к диалогу со всеми партиями, которые хотят избежать политического кризиса, заявил лидер ДПМ Владимир Плахотнюк по итогам консультаций с президентом республики Игорем Додоном.

"Сообщили президенту, что Демократическая партия открыта к диалогу со всеми партиями, которые хотят избежать политического кризиса, а также экономических и социальных последствий в результате этого политического тупика. В этом смысле Демпартия настроена как можно скорее сформировать парламентское большинство, чтобы стабилизировать ситуацию в стране", - сказал Плахотнюк.

По его словам, если вследствие политического тупика в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы, то это произойдет не из-за демократов, а из-за других политических формирований.

Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Блок ACUM распался на две фракции в парламенте

"Мы, демократы, открыты к диалогу, гибки и твердо готовы сформировать стабильное, ответственное и эффективное правительство", - отметил он.

Плахотнюк назвал странным тот факт, что представители блока ACUM (в него входят партии PAS-DA), отказавшиеся от диалога с Демпартией, которая была готова представить PAS-DA пост премьера, выдвинули своих представителей на пост спикера парламента и главы правительства. По его словам, чтобы выдвигать какую-либо кандидатуру должно быть для начала парламентское большинство.

Результаты выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Додон заявил, что примет любое большинство, сформированное законным путем>>>

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (79)

По теме

Президент Молдовы призвал лидеров партий, прошедших в парламент, к диалогу
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Страсти на льду: эмоциональные фото с Чемпионата мира по фигурному катанию
Озеро Мичиган покрылось ледяным ковром из иголок
Страшно, аж жуть: весной озеро Мичиган похоже на пейзаж из фильма ужасов
Станции для зарядки электромобилей
Заряди свою Теслу: где в Кишиневе есть электрозаправки

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться