Заявление Плахотнюка после встречи с Додоном: демократы открыты к диалогу

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Демократическая партия Молдовы открыта к диалогу со всеми партиями, которые хотят избежать политического кризиса, заявил лидер ДПМ Владимир Плахотнюк по итогам консультаций с президентом республики Игорем Додоном.

"Сообщили президенту, что Демократическая партия открыта к диалогу со всеми партиями, которые хотят избежать политического кризиса, а также экономических и социальных последствий в результате этого политического тупика. В этом смысле Демпартия настроена как можно скорее сформировать парламентское большинство, чтобы стабилизировать ситуацию в стране", - сказал Плахотнюк.

По его словам, если вследствие политического тупика в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы, то это произойдет не из-за демократов, а из-за других политических формирований.

© Sputnik / Miroslav Rotari Блок ACUM распался на две фракции в парламенте

"Мы, демократы, открыты к диалогу, гибки и твердо готовы сформировать стабильное, ответственное и эффективное правительство", - отметил он.

Плахотнюк назвал странным тот факт, что представители блока ACUM (в него входят партии PAS-DA), отказавшиеся от диалога с Демпартией, которая была готова представить PAS-DA пост премьера, выдвинули своих представителей на пост спикера парламента и главы правительства. По его словам, чтобы выдвигать какую-либо кандидатуру должно быть для начала парламентское большинство.

Результаты выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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