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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон пригласил за один стол Гречаную, Плахотнюка, Санду и Нэстасе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава республики подвел итоги консультаций с лидерами партий, прошедших в парламент Молдовы, и рассказал, каковы дальнейшие шаги.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон пригласил лидеров трех партий продолжить диалог в многостороннем формате 2 апреля, в 12.00. Об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник по итогам консультаций с представителями Партии социалистов, Демпартии и блока ACUM (в него входят партии PAS-DA).

Глава республики напомнил, что прошел уже месяц после выборов в парламент страны, но политические партии так и не приступили к обсуждению парламентского большинства. Именно поэтому он решил провести встречи с руководством каждой из трех политформирований по отдельности.

"Каковы результаты этих дискуссий? Во-первых, все три политические силы заявили, что не хотят досрочных выборов. Все три отметили, что готовы к выборам, что логично, так как это крупные политформирования - и социалисты, и демократы, и блок ACUM. Но увидел с их стороны готовность в том, чтобы избежать, если это возможно, досрочных выборов и создать правительство", - сказал Додон.

Владимир Плахотнюк
© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
Заявление Плахотнюка после встречи с Додоном: демократы открыты к диалогу

По его словам, одни считают, что правительство можно создать, сформировав парламентское большинство, другие настаивают на миноритарном кабмине. Как отметил глава республики, сейчас мяч на стороне четырех парламентских фракций - социалистов, демократов, PAS и DA.

"К какой форме они придут, зависит не от президента, а от партий и диалога, который у них будет", - отметил президент.

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Он еще раз отметил, что не примет парламентское большинство, сформированное из перебежчиков.

"Надеюсь, что после этих консультаций начнутся двусторонние дискуссии между этими партиями. Но в любом случае продолжу играть роль модератора между этими партиями. Чтобы мотивировать партии начать дискуссии, хочу пригласить лидеров этих трех партий вместе 2 апреля, в 12.00", - подчеркнул Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Глава республики отметил, что после состоявшихся дискуссий он, как президент, более оптимистичен в том, что дела могут измениться быстрее - будет сформировано парламентское большинство.

"Думаю, пока рано говорить о кандидатурах на те или иные посты. Кандидатура премьера предлагается президентом после консультаций с фракциями и утверждения руководства парламента", - пояснил он.

Результаты выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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