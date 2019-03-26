Итоги переговоров: заявления после встреч лидеров партий с Игорем Додоном

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Все три ведущие парламентские политсилы, приглашенные президентом Молдовы Игорем Додоном на консультации по созданию большинства в законодательном органе, воспользовались возможностью изложить свою позицию. Во вторник в здании администрации президента побывали лидеры Партии социалистов, Демократической партии и блока ACUM.

Что сказали социалисты

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаная заявила на встрече, что партия, заручившаяся поддержкой большей части избирателей, должна инициировать переговоры по формированию парламентского большинства.

Социалисты не обсуждают распределение постов спикера парламента и премьера, сказала Гречаная на пресс-конференции по итогам консультаций с президентом.

"Мы адресовали приглашение к дискуссиям блоку ACUM, но до сих пор не получили ответа. Думаю, что согласно всем европейским стандартам и нормам, партия, которая заручилась наибольшей поддержкой со стороны избирателей, имеет право начать переговоры и, в том числе, принимать участие в формировании власти", - сказала Гречаная.

Она отметила, что у социалистов есть свои условия, которые были обозначены при начале диалога.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон пригласил за один стол Гречаную, Плахотнюка, Санду и Нэстасе

"Реакции мы не увидели. Но наши двери открыты", - добавила она, подчеркнув, что у ПСРМ есть проекты, которые должны быть рассмотрены и проголосованы в парламенте. Речь, в том числе, идет об институциональной консолидации государства и социальных аспектах.

По ее мнению, сейчас нерационально обсуждать распределение функций.

"Согласно всем нормам, в том числе, европейским практикам, мы должны предлагать кандидатуры на посты, но мы не делали этого. Мы тоже можем предложить. У нас есть кандидатуры, но мы делать этого не будем, потому что надо начать переговоры",- подчеркнула она.

Она отметила, что социалисты не ведут переговоров ни с демократами, ни с какой-либо другой политической силой. "Предложение было адресовано только блоку ACUM, ответа от них до сих по не поступило. Мы открыты к диалогу", - сказала Гречаная.

Что сказали демократы

Демократическая партия Молдовы открыта к диалогу со всеми партиями, которые хотят избежать политического кризиса, заявил лидер ДПМ Владимир Плахотнюк по итогам консультаций с президентом республики Игорем Додоном.

"Сообщили президенту, что Демократическая партия открыта к диалогу со всеми партиями, которые хотят избежать политического кризиса, а также экономических и социальных последствий в результате этого политического тупика. В этом смысле Демпартия настроена как можно скорее сформировать парламентское большинство, чтобы стабилизировать ситуацию в стране", - сказал Плахотнюк.

По его словам, если вследствие политического тупика в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы, то это произойдет не из-за демократов, а из-за других политических формирований.

"Мы, демократы, открыты к диалогу, гибки и твердо готовы сформировать стабильное, ответственное и эффективное правительство", - отметил он.

Плахотнюк назвал странным тот факт, что представители блока ACUM (в него входят партии PAS-DA), отказавшиеся от диалога с Демпартией, которая была готова представить PAS-DA пост премьера, выдвинули своих представителей на пост спикера парламента и главы правительства. По его словам, чтобы выдвигать какую-либо кандидатуру должно быть для начала парламентское большинство.

Что сказали лидеры блока ACUM

"В беседе с президентом мы сообщили о том, что блок ACUM готов взять на себя ответственность за формирование правительства, которое создаст независимую юстицию и улучшит благосостояние граждан", - заявила Майя Санду по итогам встречи с президентом Молдовы.

Во вторник, 26 марта, на пресс-конференции депутаты блока ACUM объявили, что выдвинут кандидатом на пост спикера парламента главу партии "Платформа DA" Андрея Настасе, а на пост премьера — лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду.

Что заявил президент Молдовы по итогам первого дня переговоров

По окончанию всех встреч Игорь Додон пригласил лидеров трех партий продолжить диалог в многостороннем формате 2 апреля, в 12.00. Об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник.

"Каковы результаты этих дискуссий? Во-первых, все три политические силы заявили, что не хотят досрочных выборов. Все три отметили, что готовы к выборам, что логично, так как это крупные политформирования - и социалисты, и демократы, и блок ACUM. Но увидел с их стороны готовность в том, чтобы избежать, если это возможно, досрочных выборов и создать правительство", - сказал Додон.

© Sputnik / Rodion Proca Игорь Додон об ответственности политического класса - видео

"Думаю, пока рано говорить о кандидатурах на те или иные посты. Кандидатура премьера предлагается президентом после консультаций с фракциями и утверждения руководства парламента", - пояснил он.

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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