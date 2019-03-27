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Правительство Республики Молдова

У Молдовы может быть временный премьер: кто займет этот пост

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Политика
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Эксперт в области права Теодор Кырнац рассказал, кто может возглавить временное правительство Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Мандат действующего молдавского премьера Павла Филипа официально истекает уже совсем скоро, заявил в эфире радиостудии Sputnik аналитик Теодор Кырнац.

"У него есть 30 дней с момента, когда он был утвержден в качестве депутата. Это произошло 9 марта, то есть с этого дня у Филипа есть в распоряжении 30 дней, чтобы решить, останется ли он депутатом в парламенте Молдовы и на посту главы фракции Демпартии, или он будет исполнять обязанности премьера", - сказал Кырнац.

Как считает собеседник, Филип, скорее всего, предпочтет остаться в парламенте.

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После истечения указанного срока, как полагает эксперт, глава республики должен найти среди членов нынешнего правительства кандидата, которого президентским указом назначит на пост премьера временного кабмина. При этом, как обратил внимание Кырнац, не имеет значение, кто именно будет утвержден на эту должность – вице-премьер или министр.

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"Речь идет о члене правительства Республики Молдова. Главное, как прописано в заключении Конституционного суда, чтобы кандидат был неподкупным. Президент самостоятельно выбирает и назначает его декретом, поэтому в этом случае не нужен вотум доверия со стороны парламента", - сказал эксперт.

Teodor Cârnaț
© Sputnik / Osmatesco
Теодор Кырнац

По его словам, утвержденная президентом кандидатура будет исполнять обязанности главы правительства до законного назначения нового кабинета министров, который заручится поддержкой парламента Молдовы.

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Пока же политические силы, которые прошли в высший законодательный орган республики, даже не приступили к обсуждению формирования парламентского большинства, а не то, чтобы состава нового правительства.

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С 2014 года до настоящего момента в Молдове было три правительства под управлением Кирилла Габурича, Валерия Стрельца и Павла Филипа, а также два временных кабмина под руководством Натальи Герман и Георге Бреги. Согласно принятым парламентом изменениям, правительства в статусе и.о. наделено меньшими полномочиями и обязанностями. Так, в случае отставки премьер-министра или избрания нового парламента действующее правительство выполняет только административные функции. Кроме того, кабинет министров ограничен в праве заниматься внешней политикой и инициировать проекты в областях, связанных с разработкой и утверждением новых программ деятельности. Временное правительство не может заключать международные контракты. До присяги новых членов правительства и.о. премьер-министра не имеет права предлагать перестановки, назначать или освобождать от должности людей, занимающих государственные или руководящие посты.

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