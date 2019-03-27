Президент Молдовы встретился с послом России: о чем говорили стороны

Глава республики Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России: среди прочего стороны обсудили консультации президента с лидерами партий, которые прошли в парламент, а также мероприятия, посвященные Году Молдовы в РФ.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в республике Олегом Васнецовым вопросы молдавско-российского сотрудничества, а также внутриполитическую ситуацию в нашей стране.

По словам Додона, в ходе беседы он проинформировал посла о диалоге, который инициировал глава республики с лидерами основных парламентских сил для выхода из постэлекторального политического тупика.

"Пришли к единому мнению, что начатые дискуссии придадут импульс политическим процессам в нашей стране и поспособствуют тому, чтобы данные партии приняли окончательное решение о создании парламентского большинства или организации досрочных выборов", - написал президент на своей странице в Facebook по итогам встречи с российским дипломатом.

Додон сообщил: он приветствовал тот факт, что в России начались мероприятия в рамках объявленного ранее Года Республики Молдова в РФ. Так, накануне в Москве общественная организация "За дружбу Молдовы и России" организовала "Вечер дружбы" с участием представителей общественных организаций двух стран.

Как отметил глава республики, также предстоит проведение Форума деловых людей в Курске и Фестиваля молдавской культуры в Санкт-Петербурге, которые состоятся в апреле текущего года.

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"Выразил удовлетворение в связи с проведением в Молдове мероприятий, посвященных 75-летней годовщине освобождения нашей республики от фашистской оккупации", - отметил президент.

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