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Первое заседание парламента 2019

Игра в поддавки: удастся ли в Молдове сформировать правящую коалицию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Политический аналитик Корнелиу Чуря рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, чем закончатся переговоры между представителями фракций в новом парламенте, удастся ли им договориться, либо создается лишь имитация формирования властного большинства.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik, Андрей Петрик. Наблюдая за затягивающимися потугами представителей партий, прошедших в новый состав парламента Молдовы, договориться о формировании правящего парламентского большинства, невольно вспоминаются слова классика: "Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука".

Президентура РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Итоги переговоров: заявления после встреч лидеров партий с Игорем Додоном

На публике руководители парламентских партий должны демонстрировать принципиальность и стойкость, заявлять о том, что не пойдут на коалицию ни в коем случае, если не будут выполнены их условия, отмечать, что с теми политформированиями, которые представлены в парламенте, им явно не по пути.  

Но это все делается, как говорится, "для уважаемых телезрителей". На практике же, по мнению ряда молдавских политологов, результаты прошедших выборов более, чем устраивают все парламентские партии, а досрочного электорального тура никто из них откровенно не желает.

Блок ACUM распался на две фракции в парламенте>>>

В общем, ситуация из категории – "и хочется, и колется, и мама не велит".

Непоколебимый ACUM

Видя сложившуюся ситуацию с отсутствием договороспособности между представителями политических сил, модератором в данной ситуации выступил президент Игорь Додон, однако встречи руководителей партий с главой государства результата не принесли.

"Представители блока ACUM в рамках переговоров проявляют политическую незрелость. Я считаю, что нельзя так себя вести в момент, когда речь идет о формировании коалиции. Получение власти – самый важный момент в карьере любого политика. Раз они отказываются от власти, значит – они еще не созрели для нее", - подчеркнул политический аналитик Корнелиу Чуря.

По словам эксперта, в рамках прошедших консультаций с главой государства, представители блока ACUM продемонстрировали свою незрелость, даже элементы "политического инфантилизма". Депутаты этих двух фракций (партии "Достоинство и правда" и политформирования "Действие и солидарность" – ред.) убегают от власти всеми возможными способами, они пытаются завуалировать свою неуверенность, но у них это не совсем получается, считает собеседник.

Зинаида Гречаная
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гречаная: социалисты не исключают, что в Молдове могут быть досрочные выборы

"Демпартия предложила представителям блока ACUM кресло премьера, как говорится, преподнесла часть власти на тарелочке с голубой каемочкой. Понятно, что, может быть, это предложение – неискренне. Но почему бы им не вступить в этот переговорный процесс, выдвигая свои условия? А вдруг представителям блока ACUM пошли бы на попятные и выполнили все их условия при формировании коалиции. Очевидно, что партии PAS и DA пришли в парламент явно не для того, чтобы получить власть", - подчеркнул Чуря.

Социалисты и демократы представляют наиболее сильные на сегодняшний день партии, которые все это время боролись за власть. И вряд ли депутаты от этих политформирований проголосуют за премьера Майю Санду и спикера Андрея Нэстасе.

Везде, и в Москве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе будут смеяться, если такой политический пасьянс в Молдове разложат, считает Чуря.

"В политике не играют в поддавки, в нее приходят, чтобы побеждать и выигрывать. В случае, если социалисты или демократы пойдут на альянс с ACUM, - это станет проигрышным сценарием для сильных партий", - сказал собеседник.

Ситуация политического цугцванга

Владимир Плахотнюк
© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
Заявление Плахотнюка после встречи с Додоном: демократы открыты к диалогу
Проанализировал политический аналитик и ситуацию, при которой излишне затянувшиеся переговоры могут негативно сказаться на рейтинге доверия избирателей к депутатам и партиям, за которых они проголосовали 24 февраля.

"Этот цугцванг существует уже сегодня, его четко описал президент Додон, охарактеризовав ситуацию, как "вакуум политической власти". Смысл нынешнего переговорного процесса – найти решение для такого искусственно-созданного цугцванга. Сегодня ничего не мешает социалистам или демократам объединиться с представителями блока ACUM, но на это нет их политической воли", - отметил Чуря.

Пульт управления блоком ACUM находится не в Молдове>>>

В сложившейся ситуации, по словам собеседника, президент Игорь Додон вовремя воспользовался моментом, выступив своеобразным модератором затормозившегося переговорного процесса по формированию правящего большинства.

В принципе, как утверждает Чуря, эта ситуация все же будет решена, политический цугцванг в Молдове закончится, досрочные выборы маловероятны, а о формировании правящего большинства парламентариям все же удастся договориться.

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Теги:
Молдова, политика, правящая коалиция, мнение, политолог
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