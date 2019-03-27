Санду и Нэстасе зарегистрировали фракции в парламенте Молдовы

Во фракцию "Партии Действие и Солидарность, Блок ACUM" вошли 14 депутатов, а во фракцию "ACUM, платформа DA" - 12 парламентариев.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. После того, как лидеры PAS-DA Майя Санду и Андрей Нэстасе объявили о распаде блока ACUM, в среду в секретариат парламента поступили протоколы о создании двух отдельных фракций.

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Майя Санду возглавит фракцию "Партии Действие и Солидарность, Блок ACUM". Вице-председателем станет Игорь Гросу, а секретарем - Игорь Литвиненко. Примечательно, что в состав фракции вошли 14 депутатов.

Фракцией "ACUM, платформа DA" будет руководить лидер этой политсилы Андрей Нэстасе. В нее войдут 12 парламентариев. Вице-председателем будет Мария Чобану, а секретарем – Дину Плынгэу.

Блок ACUM, который попал в парламент с 26 мандатами, состоит из представителей PAS, управляемой Майей Санду, членов DA, под руководством Андрея Нэстасе, а также нескольких либералов, либерал-демократов и представителей гражданского общества. Во вторник, 26 марта, лидеры этих двух политформирований сообщили о том, что блок раскололся на две парламентские фракции.

Ранее в парламенте были сформированы три фракции: социалистов – с 35 депутатами (председатель Зинаида Гречаная), демократов – с 30 законодателями (председатель Павел Филип) и партии "Шор" – с 7 депутатам (председатель Илан Шор).

Результаты выборов

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Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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