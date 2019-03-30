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Юрие Лянкэ, архивное фото.

Лянкэ рассказал, почему Нэстасе и Санду не подали руки президенту Додону

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Правила политического этикета во время встреч политиков с первыми лицами государства – практически неизменны на всем пространстве Европы, однако в Молдове их иногда нарушают.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik, Андрей Петрик. Политический этикет – явление особое. Даже если деятели этого поприща, один из которых занимает высший государственный пост, не симпатизируют друг другу, на публике они должны демонстрировать сдержанность и учтивость. Так было всегда, и это – общепринятая практика.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон пригласил за один стол Гречаную, Плахотнюка, Санду и Нэстасе

В начале минувшей недели глава государства Игорь Додон приглашал к диалогу представителей всех фракций, представленных в парламенте Молдовы, чтобы интенсифицировать переговоры между ними, внести ясность в политический процесс в республике и понять: возможно ли им договориться и сформировать правящую коалицию, либо контакты продолжатся без особой надежды на формирование властного большинства.

Глава республики тогда напомнил, что прошел уже месяц после выборов в парламент страны, но политические партии так и не подступились к практическому формирования парламентской коалиции. Именно поэтому он решил провести встречи с руководством каждой из трех политсил по отдельности.

"Каковы результаты этих дискуссий? Во-первых, все три политические силы заявили, что не хотят досрочных выборов. Все три отметили, что готовы к выборам, что логично, так как это крупные политформирования - и социалисты, и демократы, и блок ACUM. Но увидел с их стороны готовность в том, чтобы избежать, если это возможно, досрочных выборов и создать правительство", - сказал тогда Додон.

Однако в день переговоров произошел казус, вызвавший недоумение, как в стане сторонников ПСРМ и ДПМ, так и тех, кто проголосовал за блок ACUM и кандидатов, выдвинутых от него.

Юрий Лянкэ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Лянкэ не изменил своим принципам

На встрече с главой государства Игорем Додоном, который вышел навстречу представителям блока ACUM, Андрей Нэстасе, Майя Санду и сопровождавший их Юрие Реницэ отказались пожать руку Игорю Додону.

Переговоры с главой государства прошли, результатов по формированию коалиции не достигнуто, однако многие пользователи соцсетей недоумевают: почему парламентарии с правого политического фланга повели себя именно так?

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В свою очередь, председатель Европейской народной партии Молдовы Юрие Лянкэ раскритиковал поведение своих "собратьев" по правому, проевропейскому политическому полю, за "нерукопожатный" эпизод.

В интервью молдавским СМИ Лянкэ заявил, что, как политик, критически относится к деятельности Додона на посту главы государства, однако не поддерживает подобного поведения лидеров блока ACUM.  

"Когда вы решили пойти на консультации с президентом Молдовы, и там вы не пожали его руки, для меня это вопрос отсутствия здравого смысла и общей культуры. Если вы не признаете его в этом качестве, не стоит туда ходить, но, если вы решили вести диалог, пусть у вас, по меньшей мере, будет здравый смысл", - сказал Лянкэ в интервью молдавским СМИ.    

В свое время Сервантес писал: " По части учтивости лучше пересолить, чем недосолить". Учитывая слова классика, можно сказать, что встреча правых политиков с президентом оказалась сильно "недосоленной".

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Теги:
рукопожатие, переговоры, коалиция, формирование, встреча, президент, Додон, Лянкэ
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