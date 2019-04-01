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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон готов встретиться с Гречаной, Плахотнюком, Санду и Нэстасе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (81)
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Глава республики Игорь Додон подтвердил свою готовность одобрить создание парламентского большинства из партий, прошедших в законодательный орган страны, но не при помощи "перебежчиков".

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в преддверии совместных консультаций лидеров ведущих парламентских формирований заявил, что пора прийти к принятию ответственных решений перед страной и ее гражданами - либо создать легитимное парламентское большинство, либо проводить досрочные парламентские выборы.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В понедельник глава республики провел аппаратное совещание в администрации президента, в ходе которого были определены приоритетные задачи на ближайшую неделю.

"Одним из наиболее значимых вопросов повестки дня остается проведение 2 апреля совместных консультаций лидеров ведущих парламентских формирований (ПСРМ, ДПМ, блок ACUM). Встреча намечена на завтра в 12.00, в государственной резиденции на улице Н. Йорга, 23", - написал Додон в Facebook.

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Он подчеркнул, что в случае необходимости готов выступить модератором в двусторонних консультациях лидеров партий. Додон отметил, что видит основную задачу главы государства - создать условия для проведения прямых переговоров между руководителями основных парламентских партий.

"Подтверждаю свою готовность одобрить создание парламентского большинства из парламентских партий, но без шантажа, угроз или при помощи "перебежчиков". Или же согласиться на роспуск парламента и проведение досрочных выборов", - сказал Додон.

Президент напомнил, что прошло почти полтора месяца со дня голосования на парламентских выборах.

"Пора прийти к принятию ответственных решений перед страной и ее гражданами: либо создание легитимного парламентского большинства, либо проведение досрочных парламентских выборов", - заключил Додон.

Итоги выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (81)

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