Дискуссия Додона, Гречаной, Плахотнюка, Филипа и Канду за одним столом - фото

Приглашение президента Молдовы сесть за один стол для проведения консультаций приняли лидеры социалистов и демократов.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Лидер Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаная вместе с членами политформирования Ионом Чебаном и Владом Батрынчей, а также глава Демпартии Владимир Плахотнюк и вице-председатели Павел Филип и Андриан Канду приступили во вторник к консультациям за одним столом. В рамках дискуссии и предстоит решить, готовы ли они сформировать парламентское большинство и правительство, или страну ждут досрочные парламентские выборы. Консультации между партиями проходят по инициативе президента Молдовы Игоря Додона.

Лидеры демократов и социалистов на консультациях с президентом Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari

Лидеры демократов и социалистов на консультациях с президентом Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 2 © Sputnik / Miroslav Rotari Лидеры демократов и социалистов на консультациях с президентом Молдовы

Представители блока ACUM (в него входят партии PAS-DA) Майя Санду и Андрей Нэстасе отказались от приглашения главы республики.

© Sputnik / Miroslav Rotari Особенности молдавской политики: какие сюрпризы возможны в новом парламенте

Додон в начале консультаций заявил, что это последнее его приглашение к диалогу, обращенное к основным партиям, которые прошли в парламент страны.

Итоги выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

Додон заявил, что примет любое большинство, сформированное законным путем>>>

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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