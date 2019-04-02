Совместные консультации: что заявили Гречаная и Плахотнюк после дискуссий

ПСРМ и Демпартия обозначили свои дальнейшие шаги по итогам совместных консультаций в администрации президента.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Лидеры Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии страны, Зинаида Гречаная и Владимир Плахотнюк, подвели итоги совместных консультаций, инициированных президентом республики Игорем Додоном и прошедших во вторник.

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Представители блока ACUM (в него входят партии PAS-DA) Майя Санду и Андрей Нэстасе отказались от приглашения главы государства.

В ПСРМ обсудят дальнейшие шаги

"Сегодняшние дискуссии касались позиций каждой из сторон. Сейчас мы должны созвать руководящие органы Партии социалистов и обсудить с коллегами, какие решения примем в дальнейшем. Какие шаги мы предпримем, объявим позже", - сказала глава ПСРМ Зинаида Гречаная на пресс-конференции.

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Она подчеркнула, что в ходе состоявшихся дискуссий не обсуждался вопрос формирования коалиции.

"Мы не обсуждали сегодня формирование каких-либо коалиций. Были высказаны позиции каждой из сторон, обозначены расхождения и точки соприкосновения. В частности, вопросы социального характера, но о какой-либо коалиции речи не шло", - отметила Гречаная.

По ее словам, не касались темы распределения каких-либо государственных постов. "Если обсуждать, то обсуждать, что делать в стране, как обеспечить политическую, экономическую и социальную стабильность", - подчеркнула лидер социалистов.

На вопрос о том, готовы ли социалисты к диалогу с ACUM, глава ПСРМ заявила, что социалисты "не закрывали ни перед кем двери".

"Приглашение было блоку, а не некоторым отдельным политикам. Все предельно понятно. Они нас к диалогу не приглашали... Наша фракция не была приглашена", - сказала Гречаная, отвечая на вопрос, почему социалисты не пришли во вторник на дискуссии, организованные блоком ACUM в парламенте.

Демократы настроены на диалог

Глава Демпартии Владимир Плахотнюк, в свою очередь, отметил, что политический класс должен садиться за стол переговоров, "чтобы преодолеть политический кризис после выборов в Молдове".

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"Осуждаем позицию двух партий из блока ACUM, которые вновь отказались от диалога с парламентскими политформированиями", - сказал лидер демократов.

По его словам, "цель этой встречи заключалась в том, чтобы представить свое видение будущей власти, а также обсудить точки соприкосновения и расхождения".

"Мы высказали свое мнение о том, что люди ждут от власти, чтобы мы соблюдали свои обещания, которые были даны в рамках электоральной кампании, а также продолжали хорошие проекты", - отметил он.

Лидер ДПМ пояснил, что он вместе с коллегами по партии выслушал позицию социалистов и констатировал, что по некоторым социальным вопросам у них есть общие точки соприкосновения, а также расхождения по политическим аспектам.

"После сегодняшнего обмена мнениями мы должны с коллегами обсудить все, что услышали, посмотреть насколько возможно продолжать дискуссии и вообще можно ли продолжать конструктивный диалог", - сказал Плахотнюк.

По его словам, основная цель Демпартии заключается в скорейшем создании эффективного правительства.

Итоги выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

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