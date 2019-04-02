Додон: президент свою задачу выполнил, дальше будут решать партии

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что институт главы государства выполнил свою миссию, создав площадку для консультаций о создании парламентского большинства, и дальнейшие решения должны принимать сами партии, без вмешательства со стороны президента. Об этом Додон заявил на пресс-конференции по итогам второго раунда консультаций, состоявшихся в администрации президента РМ, в которых участвовали представители Партии социалистов и Демократической партии.

"Из того, что я увидел, могу сказать, что существуют определенные политические разногласия между участниками переговоров. Насколько я понял, они продолжат консультации внутри каждой партии и решат, что делать дальше", — сказал Додон.

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По мнению главы государства, институт президента успешно выполнил свою задачу, создав площадку для дискуссий, и дальнейшие переговоры политические силы должны вести самостоятельно.

"Хочу констатировать, что администрация президента выполнила свою роль в этой ситуации, создала платформу для дискуссий и дальше не будет вмешиваться в переговоры между парламентскими фракциями и политическими партиями", — заявил Додон.

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По словам главы государства, в дальнейшем существует только две возможности для вмешательства президента в процесс формирования парламентского большинства: "Первый случай — если большинство будет создано, и начнутся консультации по выдвижению кандидатуры на пост премьер-министра. Во втором случае — если переговоры не приведут к успеху, и будет блокирование деятельности (законодательного органа - ред.), президент распустит парламент".

Отвечая на вопросы журналистов, Додон заявил, что сейчас трудно сказать, какой из этих сценариев наиболее вероятен.

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