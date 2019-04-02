15:43 02 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.36
  • RUB0.26
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон

Додон: президент свою задачу выполнил, дальше будут решать партии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (85)
222 0 0

Глава молдавского государства прокомментировал итоги второго раунда консультаций между партиями по созданию парламентского большинства.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что институт главы государства выполнил свою миссию, создав площадку для консультаций о создании парламентского большинства, и дальнейшие решения должны принимать сами партии, без вмешательства со стороны президента. Об этом Додон заявил на пресс-конференции по итогам второго раунда консультаций, состоявшихся в администрации президента РМ, в которых участвовали представители Партии социалистов и Демократической партии.

"Из того, что я увидел, могу сказать, что существуют определенные политические разногласия между участниками переговоров. Насколько я понял, они продолжат консультации внутри каждой партии и решат, что делать дальше", — сказал Додон. 

Лидеры ПСРМ и ДПМ на переговорах с президентом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Совместные консультации: что заявили Гречаная и Плахотнюк после дискуссий

По мнению главы государства, институт президента успешно выполнил свою задачу, создав площадку для дискуссий, и дальнейшие переговоры политические силы должны вести самостоятельно.

"Хочу констатировать, что администрация президента выполнила свою роль в этой ситуации, создала платформу для дискуссий и дальше не будет вмешиваться в переговоры между парламентскими фракциями и политическими партиями", — заявил Додон.

"Дети кукурузы" или Где на самом деле договариваются молдавские политики>>>

По словам главы государства, в дальнейшем существует только две возможности для вмешательства президента в процесс формирования парламентского большинства: "Первый случай — если большинство будет создано, и начнутся консультации по выдвижению кандидатуры на пост премьер-министра. Во втором случае — если переговоры не приведут к успеху, и будет блокирование деятельности (законодательного органа - ред.), президент распустит парламент".

Отвечая на вопросы журналистов, Додон заявил, что сейчас трудно сказать, какой из этих сценариев наиболее вероятен.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (85)

По теме

Волницки: в ACUM решили сесть сразу на два стула
Санду и Нэстасе зарегистрировали фракции в парламенте Молдовы
Муравский: блок ACUM – коктейль из большевистских лозунгов и инфантилизма
Теги:
парламент
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китоглав или королевская цапля
Удивительный мир пернатых во всей своей красе - фотолента
Кадры с места крушения самолета совладелицы S7
Смерть совладелицы S7: видео с места падения самолета
Опасные страны для журналистов
Самые опасные страны для журналистов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться