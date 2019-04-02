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Банкноты номиналом 200 и 500 лей

ЦИК бушует: четыре молдавские партии ждут штрафы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Обнародован список партий, которые не выполнили рекомендации Центризбиркома: этим политформированиям придется выплатить штраф в несколько тысяч леев.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Четыре партии из 46, зарегистрированные в республике Минюстом, не предоставили вовремя годовой отчет об их финансовом управлении за 2018 год, сообщили во вторник в Центральной избирательной комиссии.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Речь идет о Русско-славянской партии (Partidul Politic Partidul Ruso-Slavean din Moldova), Партии "Возрождение" (Partidul Politic Partidul Renașterii), Партии "Наш дом – Молдова" (Partidul Politic Casa Noastră-Moldova) и Социалистической партии (Partidul Socialist din Moldova).

"Непредоставление политическими формированиями отчета об их финансовом управлении в указанные ЦИК сроки и в установленном формате, в том числе, подача неполных данных наказывается штрафом в 9-15 тысяч леев", - отметили в ЦИК.

Крайний срок подачи отчетов о финансовом управлении партий за 2018 год истек 1 апреля.

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