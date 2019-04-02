ЦИК бушует: четыре молдавские партии ждут штрафы

Обнародован список партий, которые не выполнили рекомендации Центризбиркома: этим политформированиям придется выплатить штраф в несколько тысяч леев.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Четыре партии из 46, зарегистрированные в республике Минюстом, не предоставили вовремя годовой отчет об их финансовом управлении за 2018 год, сообщили во вторник в Центральной избирательной комиссии.

Молдаване работают на содержание партий: на что уходят миллионы>>>

© Sputnik / Miroslav Rotari "Золото" партии : у каких политформирований Молдовы миллионные доходы

Речь идет о Русско-славянской партии (Partidul Politic Partidul Ruso-Slavean din Moldova), Партии "Возрождение" (Partidul Politic Partidul Renașterii), Партии "Наш дом – Молдова" (Partidul Politic Casa Noastră-Moldova) и Социалистической партии (Partidul Socialist din Moldova).

"Непредоставление политическими формированиями отчета об их финансовом управлении в указанные ЦИК сроки и в установленном формате, в том числе, подача неполных данных наказывается штрафом в 9-15 тысяч леев", - отметили в ЦИК.

Крайний срок подачи отчетов о финансовом управлении партий за 2018 год истек 1 апреля.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям