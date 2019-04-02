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Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев

Губарев: необходимо восстановить диалог по Приднестровью на всех уровнях

© Sputnik / Ирина Ляхова
Политика
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С визитом Тирасполь посетил посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев, накануне побывав в Кишиневе.

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев уверен, что участникам дискуссий по приднестровскому урегулированию необходимо вернуться к графику, который прописан в документах международного переговорного формата "5+2". Об этом он заявил во время визита в Тирасполь, отметив, что главная причина его пребывания заключается в желании восстановить нормальную, ритмичную работу этой площадки для диалога.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

"В качестве первого шага я полагаю восстановить поездки в регион делегации посредников и наблюдателей в формате "5+2". Такая практика важна и нужна. У нас у всех тогда будет четкое представление о том, что происходит в переговорном процессе, о том, что решено, и какие проблемы требуют решения", - отметил российский дипломат.

Возобновление диалога – польза для всех

Посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев и Виталий Игнатьев
© Sputnik / Ирина Ляхова
Губарев: на переговорах в формате "5+2" не штампуют положительные решения
По словам Губарева, такая практика существовала по 2016 год включительно, то есть до австрийского председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он отметил, что с подобным призывом приднестровская сторона обратилась недавно в письме ко всем участникам формата "5+2".

"Вчера обсуждал эту тему с вице-премьером Молдовы по реинтеграции Кристиной Лесник. И, как мне представляется, понимание есть и с молдавской стороны. Мне кажется, что если нам удастся эту идею реализовать, конечно, после формирования правительства в Молдове, это пойдет на пользу всем", - резюмировал он.

Посол по особым поручениям МИД РФ обратил внимание также на то, что российская сторона воспринимает формат "5+2" "не как некую структуру, которая штампует непонятно кем и непонятно какие, не до конца правильно проработанные решения, а как некий коллективный разум, который подсказывает партнерам по переговорам направление дальнейшего движения".

Нехватка политического импульса

Министерство иностранных дел России
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В МИД РФ высказали мнение о переговорах в формате "5+2" по Приднестровью
Как сказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев, для возобновления практики посещения региона участниками переговорного процесса необходимо согласие всех международных партнеров.

"Мы считаем, что подобного рода визиты и коммуникация должны быть постоянны. Мы не видим оснований, и в этом с нами солидарна российская сторона, чтобы была какая-то пауза", - отметил он.

По словам Игнатьева, пауза образовалась также в заседаниях экспертных групп, в которых работают специалисты разных отраслей с обоих берегов Днестра.

"Встречи экспертных групп не всегда содержательны. Чувствуется нехватка политического импульса со стороны молдавских партнеров. Поэтому нам необходимо активизировать взаимодействие на всех уровнях формата "5+2", - подчеркнул дипломат.

Вопросы экологи и сохранения водных ресурсов

Вадим Красносельский
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья
Красносельский: Приднестровье благодарно России за ее позицию по переговорам
Сергей Губарев во время пребывания в Тирасполе встретился с представителями Законодательного собрания Приднестровья и с лидером региона Вадимом Красносельским. В ходе встреч также отмечалось временное "затишье", связанное с ожидаемым формированием нового правительства в Молдове.

"Режим ожидания" затянулся, но, тем не менее, даже в условиях "переговорного межсезонья" удается решать текущие вопросы. Достигнута, к примеру, договоренность о синхронизации сроков запрета на рыболовство в период нереста (с 15 апреля по 15 июня текущего года) на реке Днестр", - напомнил Красносельский.

Лидер Приднестровья подчеркнул, что вопросы экологии, в частности сохранения водных биологических ресурсов Днестра, он считает крайне важными для жителей обоих берегов, и уверен, что целесообразно включить природоохранную тематику в переговорную повестку.

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Теги:
Виталий Игнатьев, Вадим Красносельский, Сергей Губарев, переговорный процесс, переговоры, формат 5+2, формат"5+2", Приднестровье
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