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Первое заседание парламента 2019

Социалисты обозначили свою позицию по политической ситуации в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (87)
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На следующей неделе состоится заседание республиканского совета ПСРМ, где обсудят и утвердят план дальнейших действий партии.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) подтвердила необходимость поиска решений по формированию власти в стране в интересах государства и населения. Однако, как отметили в политформировании, если в ближайшее время не удастся найти компромисс, то ПСРМ не видит другого выхода из сложившейся ситуации, кроме организации и проведения досрочных парламентских выборов.

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В среду исполнительный комитет партии принял к сведению последние политические события в стране. В частности, обсуждалось приглашение со стороны политформирования и отказ блока ACUM от участия в диалоге по преодолению политического кризиса, консультации политических сил с президентом Игорем Додоном как в двустороннем, так и в широком формате.

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"Партия социалистов, как политическая сила, за которую проголосовало больше всего избирателей, более 440 тысяч, подтверждает необходимость поиска решений по формированию власти в республике в интересах страны и ее граждан", - отмечено в распространенном в среду сообщении партии.

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В то же время, в исполкоме ПСРМ заявили, что данной цели нельзя достигнуть любой политической ценой, а также нельзя расходиться с основными задачами и принципами партии.

Социалисты вновь подтвердили свою позицию о том, что приоритетом является повестка дня следующего правительства - что именно будет реализовано для граждан в социально-экономической сфере, какие действия будут проводиться в области борьбы с коррупцией, что необходимо сделать для укрепления государственных институтов и учреждений. Также в ПСРМ отметили, что "принципиально определив содержание данной повестки, не менее важно обсудить структуру и формы будущей власти".

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"Если в ближайшее время не удастся найти соответствующее совместное решение, ПСРМ не видит другого выхода из сложившейся ситуации, кроме организации и проведения досрочных парламентских выборов", - отмечено в сообщении социалистов.

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По итогам заседания исполкома принято решение о созыве на следующей неделе заседания республиканского совета ПСРМ, чтобы обсудить и утвердить план дальнейших действий партии.

Итоги выборов и особенности диалога

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе: 50 человек - по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков - 8%.

Конституционный суд 9 марта признал результаты и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM (в него входят партии PAS-DA), Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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Спустя месяц после выборов политическим силам, пробившимся в парламент, так и не удалось договориться о формировании парламентского большинства. Представители блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе отвергли приглашения к диалогу как со стороны социалистов, так и от демократов. После этого инициативу в свои руки взял президент, который пригласил лидеров ПСРМ, Демпартии и блока ACUM на консультации сначала в двустороннем, а затем и в широком формате. О том, как проходил этот диалог можно почитать здесь.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (87)

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