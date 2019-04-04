Миллионы на реинтеграцию: какие проекты поддержит правительство Молдовы

В течение февраля текущего года был проведен конкурс, в рамках которого специальная комиссия выбрала лучшие идеи, предложенные администрацией сел, расположенных в непосредственной близости с Приднестровьем.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Порядка 15 миллионов леев готово выделить министерство финансов Молдовы на внедрение проектов по реинтеграции страны. Соответствующее решение приняло правительство. Всего планируется реализовать 35 проектов в населенных пунктах районов Каушаны, Новые Анены, Резина, Дубоссары, Штефан-Водэ и Шолданешты.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал, кому невыгодна реинтеграция Молдовы

Самые дорогостоящие планы связаны с установкой уличного освещения в 16 селах. На эти цели планируется потратить более шести миллионов леев. Кроме того, в список проектов включены работы по прокладке водопровода в селе Устье, установка автономной системы электричества в пенитенциарном учреждении в Бендерах.

Министерство финансов также намерено оказать финансовую помощь почти двум десяткам учебных заведений. Так, школы с преподаванием на румынском языке, находящиеся в Приднестровье, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч леев. Помимо этого, в детских садах и гимназиях будут отремонтированы крыши, спортивные залы, игровые павильоны.

Ранее в течение февраля текущего года был проведен конкурс, в ходе которого специальная комиссия выбрала лучшие идеи, предложенные администрацией сел, расположенных в непосредственной близости с Приднестровьем. В итоге, из 96 проектов отмечены 35.

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Подобная программа по реинтеграции страны действует в Молдове с 2014 года. В 2018-м правительство также выделило 15 миллионов леев на реализацию 49 проектов по реинтеграции.

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