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Павел Филип

Долго ли Павел Филип сможет быть и депутатом, и премьером

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (88)
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Sputnik Молдова попытался выяснить, когда депутаты, избранные в ходе последних выборов, обязаны покинуть пост, несовместимый с мандатом депутата.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Согласно национальному законодательству, депутат не может одновременно выполнять несколько функций. Мандат парламентария несовместим с должностью президента Республики Молдова; функцией члена правительства; должностью народного адвоката, народного адвоката по правам ребенка; с функцией члена местного управления; любой другой оплачиваемой функцией, включая предоставляемые иностранным государством или международной организацией.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Депутат имеет право заниматься только преподавательской и научной деятельностью, которая не связана с работой в парламенте, отмечает Sputnik.md

Таким образом, согласно закону о статусе депутата, народный избранник, занимающий должность, несовместимую с его статусом, должен уволиться в течение 30 дней с даты утверждения мандата. В то же время закон позволяет, чтобы "депутаты, временно занимающие должности в центральных органах государственной администрации, совмещали эту функцию с должностью депутата на срок не более шести месяцев".

Если депутат, занимающий должность, несовместимую с депутатской, не уволится в отведенные законом сроки, действие его полномочий автоматически прекращается. В то же время в течение 30 дней после утверждения мандата парламентарий обязан отчитаться о любой внепарламентской деятельности, которую он будет продолжать осуществлять.

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Конституционный суд 9 марта утвердил мандаты депутатов, избранных на общенациональных выборах 24 февраля. В их числе оказались премьер-министр Павел Филип, министр культуры Моника Бабук, министр внутренних дел Александру Жиздан, министр сельского хозяйства Николае Чубук. Также на четырехлетний срок были избраны несколько мэров и председателей районов. Все эти должности несовместимы с депутатской функцией. Таким образом, новым депутатам придется выбирать – быть ли депутатом и отказываться от одной из своих должностей к 9 апреля 2019 года.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (88)

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Теги:
Молдова, выборы, парламент Молдовы, депутаты
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