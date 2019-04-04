Евроинтеграция по-молдавски: верят ли в нее жители республики

Пока политики обещают, граждане страны бдят - многие хотят ездить в Евросоюз без виз, но в евроинтеграцию верят слабо.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Многие из тех граждан Молдовы, с которыми приходится общаться журналистам, сходятся во мнении, что евроинтеграция в Молдове происходит по некоему остаточному принципу - о ней много говорят, в том числе и в верхах, но мало кто в нее верит. Хотя многие удовлетворены тем, что могут беспрепятственно выезжать в ЕС, для чего необходим лишь паспорт гражданина Молдовы.

Неоднократные опросы общественного мнения последних полутора-двух лет показали, что большинство респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у кишиневцев, верят ли они в реальное вступление Молдовы в ЕС, и что вообще думают о внешнеполитическом курсе развития страны.

"Вы знаете, мы, простые пенсионеры, не чувствуем никакой евроинтеграции. Приходится довольствоваться крохотной пенсией и подработками. За рубеж мы не ездим по понятным причинам, даже на Украину, не говоря уже о Западе. Мне более эта евроинтеграция напоминает обещание построить коммунизм к 80-му году - не более того", - рассказала пенсионерка Татьяна Иваненко, живущая на Чеканах.

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Немного с ней не согласен Виктор - столичный житель 48 лет, который считает, что Молдове необходимо извлекать максимальную выгоду, как от экономических отношений с Россией и странами ЕАЭС, так и от торговли с Евросоюзом.

"Мы могли бы, что называется, усидеть на двух стульях. Не надо только брать под козырек, когда нам приходят политические команды из Брюсселя, мы, все-таки, - независимая страна", - отметил случайный собеседник.

В свою очередь, 23-летний Иван, считает, что учиться все же лучше в России, в вузах крупных городов, а отдыхать ездить на Запад.

"В России - высочайшие образовательные стандарты, которые не сравнятся с теми, что существуют по Болонской системе. Там есть ЕГЭ, а абитуриентов не заставляют проходить то унижение с обысками и металлоискателями, которое было у нас, когда сдавали экзамен на степень Бакалавра", - рассказал студент.

Что ударило по евроинтеграции?

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Если провести несложную параллель с 2009 годом, можно заметить явный и острый рост евроскептицизма среди жителей Молдовы, что отражается на тех же социологических показателях. Если девять лет назад в светлое европейское будущее Молдовы верило порядка 70 процентов нашего общества, сегодня эта цифра сократилась практически вдвое.

Чем это вызвано, и как отзываются граждане, которых опрашивают социологи, о самом курсе евроинтеграции по-молдавски?

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал социолог Виктор Мокану.

"Граждане, которых мы опрашивали, уже считают ругательными такие слова, как "евроинтеграция", "демократизация", "реформы". Люди разочаровались в этих терминах, потому что прошло много лет с момента обретения независимости Молдовой, а жизнь людей как была трудной, так и остается. Простой человек так и не почувствовал изменений. Наоборот, жизнь большинства семей, большинства граждан республики, особенно в селах, стала намного хуже", — заявил социолог.

По словам эксперта, отношение к евроинтеграции так поменялось, потому что люди разуверились в завтрашнем дне, а реформы не принесли положительного и - главное - ощутимого гражданами эффекта.

А как же дальше

Сегодня, как мы видим по переговорам представителей фракций с главой государства, нет четкого понимания того, будет ли сформирована в Молдове правящая коалиция. В это время, скорее всего, будет преждевременным говорить о том, продолжится ли на официальном уровне курс сближения Кишинева с Брюсселем.

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Однако, как подчеркнул в эфире радиостудии Sputnik Молдова публицист и политический аналитик Валерий Реницэ, лояльность властей ЕС к некоторым политикам в Молдове вовсе не означает серьезных намерений по принятию страны в ЕС даже в отдаленной перспективе.

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"Европейское братство существует лишь на бумаге, это - не идеал. В политике правят сильные. Людям в Молдове не надо себя обманывать. Поэтому и на уровне власти в Кишиневе риторика внешней политики была несколько изменена. Местные политики поняли, что, если что-то и "ловить", то - только в Молдове", - подчеркнул эксперт.

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