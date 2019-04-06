Додон: Молдова стремится восстановить стратегическое партнерство с Россией

Глава республики убежден, что двусторонние отношения между Молдовой и Россией имеют хорошие перспективы для расширения и углубления.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подчеркнул, что стратегическое партнерство с Российской Федерацией всегда будет особо важной частью внешнеполитической концепции республики.

Такое заявление он сделал в субботу, когда отмечается 27 лет со дня установления дипломатических отношений между РМ и РФ.

"Наши братские народы прошли через многое: была общая история, общие проблемы, но и общие победы. В нынешнем году мы празднуем 75-летие освобождения Молдовы от фашизма, а в следующем году вместе с Россией и другими бывшими союзными республиками отметим 75-летие нашей общей Победы в Великой Отечественной войне", - написал Додон в Facebook.

Додон о братских отношениях России и Молдовы: так было, есть и будет>>>

По его словам, "сегодня Молдова стремится восстановить стратегическое партнерство с Российской Федерацией".

"Убежден, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для расширения и углубления. Молдова намерена развивать взвешенную внешнюю политику на основе национальных интересов, но стратегическое партнерство с Россией всегда будет особо важной частью внешнеполитической концепции нашей страны", - заключил Додон.

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