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Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Молдовы: нельзя допустить повторения событий 7 апреля 2009 года

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
7 апреля 2009 года: итоги молдавского "десятилетия" (5)
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Глава республики отметил, что события десятилетней давности привели к разрушению государственных институтов, осквернению символов страны и к хаосу в национальном масштабе.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что нельзя допустить повторения событий 7 апреля 2009 года. Об этом глава государства написал в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook.

"Десять трудных лет прошли с той попытки государственного переворота, когда была написана одна из черных страниц новейшей истории Республики Молдова", - написал Додон.

Что произошло 7 апреля 2009 года>>>

Президент отметил, что всплеск недовольства проигравшей на выборах 2009 года стороны "привел к разрушению государственных институтов, осквернению символов страны, к хаосу в национальном масштабе".

"Считаю, что нельзя допустить повторения событий 7 апреля, позорных и бессмысленных. Это жесткий урок для нас всех. И в целом, я полагаю, время разбрасывать камни прошло – настало время собирать камни, чтобы созидать, строить, обеспечивать лучшее будущее для этой страны, для всего общества", - считает президент.

Додон отметил, что спустя десять лет после событий 7 апреля настало время перевернуть эту политическую страницу истории Республики Молдова.

Кишинев, события 7 апреля 2009 года.
© Sputnik / Игорь Взоров
Давайте вспомним 7 апреля 2009 года в Кишиневе
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"У нас новая страница – более светлая, полная надежд, написанная с гораздо большей ответственностью и с заботой о людях. Мы будем поступать именно так: мудро и сдержанно при принятии решений и совершении действий", - сказал Додон.

После выборов в парламент Молдовы 7 апреля 2009 года были организованы акции протеста против победы правящей на тот момент Партии коммунистов. Оппозиционеры заявили о фальсификациях, но международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений и назвали выборы легитимными. Протесты переросли в массовые беспорядки в Кишиневе, в ходе которых несколько сотен человек получили ранения, в том числе пострадали более сотни полицейских.

  • Беспорядки у парламента.Кишинев, события 7 апреля 2009 года.
    Беспорядки у парламента.Кишинев, события 7 апреля 2009 года.
    © Sputnik / Игорь Взоров
  • Беспорядки у администрации президента.Кишинев, события 7 апреля 2009 года.
    Беспорядки у администрации президента.Кишинев, события 7 апреля 2009 года.
    © Sputnik / Игорь Взоров
  • 7 апреля 2009 года, толпа закидывает полицейских тротуарной плиткой.
    7 апреля 2009 года, толпа закидывает полицейских тротуарной плиткой.
  • События 7 апреля 2009 г. в Кишиневе. Как это было
    События 7 апреля 2009 г. в Кишиневе. Как это было
    © Sputnik / Игорь Взоров
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© Sputnik / Игорь Взоров
Беспорядки у парламента.Кишинев, события 7 апреля 2009 года.

В ходе беспорядков 7 апреля 2009 года в Кишиневе были разгромлены здания администрации президента и парламента.

Беспорядки у парламента Молдовы, события 7 апреля 2009 года
© Sputnik / Игорь Взоров
Воронин рассказал всю правду о беспорядках 7 апреля 2009 года в Молдове

Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов.

Здание резиденции президента: что оставила после себя "революция 7 апреля" - фото>>>

В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации президента. Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями президента страны Игоря Додона и лидера Турции Реджепа Эрдогана и при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA. Открытие восстановленного дворца состоялось 17 октября 2018 года.

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Тема:
7 апреля 2009 года: итоги молдавского "десятилетия" (5)
Теги:
президент, годовщина, 7 апреля 2009, Молдова
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