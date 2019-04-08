С этой недели у Молдовы будет новый премьер

В начале этой недели Павел Филип объявит об отставке с поста премьера и назовет имя своего преемника в статусе "и.о.", который будет руководить кабмином до формирования нового правительства Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В начале этой недели Павлу Филипу предстоит подать в отставку с поста главы правительства Молдовы. По итогам парламентских выборов, прошедших в республике 24 февраля, он одержал победу в одномандатном округе №20 в Страшенах, получив таким образом депутатский мандат. Согласно местному законодательству, пост парламентария несовместим c премьерскими обязанностями, сообщает sputnik.md.

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Также по закону, мандат депутата несовместим с постом президента, должностями членов правительства, народного адвоката и народного адвоката по защите прав ребенка, местного выборного лица, а также с другой оплачиваемой должностью, в том числе предоставленной иностранным государством или международной организацией, за исключением преподавательской и научной деятельности, осуществляемой вне распорядка, установленного регламентом парламента.

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Депутат, находящийся в одной из перечисленных функций, обязан в течение 30 дней после признания парламентского мандата подать в отставку. Учитывая, что Конституционный суд Молдовы утвердил результаты выборов 9 марта, то 9 апреля – крайний срок, когда премьер, министры, председатели районов, примары и другие выборные лица, которые прошли законодательный орган, должны сложить полномочия.

Филип назначит преемника

Экс-председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере в комментарии Sputnik рассказал, что Филип должен подать заявление об освобождении поста главы кабмина.

"Павел Филип должен объявить, что уходит с поста, и назвать человека, который станет исполняющим обязанности премьера до формирования нового правительства", - сказал эксперт.

По его словам, у нынешнего кабмина весьма ограниченные функции - административные. Такое правительство будет исполнять свой мандат до формирования нового кабинета министров.

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Депутатами стали трое из девяти министров правительства Филипа. Речь идет о министре культуры, образования и исследований Монике Бабук, главе МВД Александре Жиздане и руководителе Минсельхоза Николае Чубуке.

"Министр, который покидает пост, также подписывает указ, в котором сказано, кто будет руководить ведомством до формирования нового правительства", - отметил собеседник.

По его словам, страна оказалась в исключительной политической ситуации, которая не регламентируется национальным законодательством. Такого в стране ранее не было, чтобы на первом заседании парламента не был избран председатель законодательного органа и вице-спикеры.

"В будущем надо настоять на дополнении законодательства, в том числе Конституции и регламента парламента", - добавил Пулбере.

Он также пояснил, что если в течение трех месяцев с первого заседания высшего законодательного органа не будет принят ни один документ, то, согласно Конституции, президент страны может инициировать процедуру досрочных парламентских выборов. Тогда главе республики предстоит обратиться в КС, чтобы инстанция обозначила обстоятельства для роспуска парламента и объявления досрочных выборов.

Кто станет и.о. премьера

В пресс-службе правительства Молдовы Sputnik сообщили, что как только Филип примет решение об отставке, эта информация будет обнародована.

А теперь о том, кто может занять пост и.о. главы правительства Молдовы. Слухи ходят разные. Филип может назначить своим преемником одного из двух вице-премьеров – Кристину Лесник (по реинтеграции) или Юрия Лянкэ (по европейской интеграции), либо одного из шестерых министров – главу Минэкономики Кирилла Габурича, руководителя Минфина Иона Кику, министра юстиции Викторию Ифтоди, главу МИДЕИ Тудора Ульяновски, руководителя Минобороны Еуджена Стурзу или министра здравоохранения, труда и соцзащиты Силвию Раду.

Скорее всего, Филип выберет исполняющим обязанности премьера кого-то из шестерых министров. Больше всего шансов у главы Минздрава Силвии Раду, министра финансов Иона Кику и руководителя Минэкономики Кирилла Габурича (он уже возглавлял правительство с февраля по июнь 2015 года).

Экс-председатель КС Дмитрий Пулбере в комментарии Sputnik отметил, что подобные ситуации в Молдове уже были. К примеру, пост и.о. премьера занимали Серафим Урекян в феврале 1999 года, Ион Стурза – в марте 1999-го, Виталий Пырлог – в сентябре 2009-го, Юрий Лянкэ – весной 2013-го, Наталья Герман – летом 2015-го и Георгий Брега – с октября 2015 по январь 2016-го.

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