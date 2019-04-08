15:30 08 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Кабинет министров

С этой недели у Молдовы будет новый премьер

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (90)
61610

В начале этой недели Павел Филип объявит об отставке с поста премьера и назовет имя своего преемника в статусе "и.о.", который будет руководить кабмином до формирования нового правительства Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В начале этой недели Павлу Филипу предстоит подать в отставку с поста главы правительства Молдовы. По итогам парламентских выборов, прошедших в республике 24 февраля, он одержал победу в одномандатном округе №20 в Страшенах, получив таким образом депутатский мандат. Согласно местному законодательству, пост парламентария несовместим c премьерскими обязанностями, сообщает sputnik.md.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Особенности молдавской политики: какие сюрпризы возможны в новом парламенте

Также по закону, мандат депутата несовместим с постом президента, должностями членов правительства, народного адвоката и народного адвоката по защите прав ребенка, местного выборного лица, а также с другой оплачиваемой должностью, в том числе предоставленной иностранным государством или международной организацией, за исключением преподавательской и научной деятельности, осуществляемой вне распорядка, установленного регламентом парламента.

Долго ли Павел Филип сможет быть и депутатом, и премьером>>>

Депутат, находящийся в одной из перечисленных функций, обязан в течение 30 дней после признания парламентского мандата подать в отставку. Учитывая, что Конституционный суд Молдовы утвердил результаты выборов 9 марта, то 9 апреля – крайний срок, когда премьер, министры, председатели районов, примары и другие выборные лица, которые прошли законодательный орган, должны сложить полномочия.

Филип назначит преемника

Экс-председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере в комментарии Sputnik рассказал, что Филип должен подать заявление об освобождении поста главы кабмина.

"Павел Филип должен объявить, что уходит с поста, и назвать человека, который станет исполняющим обязанности премьера до формирования нового правительства", - сказал эксперт.

По его словам, у нынешнего кабмина весьма ограниченные функции - административные. Такое правительство будет исполнять свой мандат до формирования нового кабинета министров.

Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Филип о том, когда состоится следующее заседание парламента Молдовы

Депутатами стали трое из девяти министров правительства Филипа. Речь идет о министре культуры, образования и исследований Монике Бабук, главе МВД Александре Жиздане и руководителе Минсельхоза Николае Чубуке.

"Министр, который покидает пост, также подписывает указ, в котором сказано, кто будет руководить ведомством до формирования нового правительства", - отметил собеседник.

По его словам, страна оказалась в исключительной политической ситуации, которая не регламентируется национальным законодательством. Такого в стране ранее не было, чтобы на первом заседании парламента не был избран председатель законодательного органа и вице-спикеры.

"В будущем надо настоять на дополнении законодательства, в том числе Конституции и регламента парламента", - добавил Пулбере.

Он также пояснил, что если в течение трех месяцев с первого заседания высшего законодательного органа не будет принят ни один документ, то, согласно Конституции, президент страны может инициировать процедуру досрочных парламентских выборов. Тогда главе республики предстоит обратиться в КС, чтобы инстанция обозначила обстоятельства для роспуска парламента и объявления досрочных выборов.

Кто станет и.о. премьера

В пресс-службе правительства Молдовы Sputnik сообщили, что как только Филип примет решение об отставке, эта информация будет обнародована.

Виктор Жук
© Sputnik / Miroslav Rotari
Жук: каким должно быть новое, "идеальное", правительство Молдовы

А теперь о том, кто может занять пост и.о. главы правительства Молдовы. Слухи ходят разные. Филип может назначить своим преемником одного из двух вице-премьеров –  Кристину Лесник (по реинтеграции) или Юрия Лянкэ (по европейской интеграции), либо одного из шестерых министров – главу Минэкономики Кирилла Габурича, руководителя Минфина Иона Кику, министра юстиции Викторию Ифтоди, главу МИДЕИ Тудора Ульяновски, руководителя Минобороны Еуджена Стурзу или министра здравоохранения, труда и соцзащиты Силвию Раду.

Скорее всего, Филип выберет исполняющим обязанности премьера кого-то из шестерых министров. Больше всего шансов у главы Минздрава Силвии Раду, министра финансов Иона Кику и руководителя Минэкономики Кирилла Габурича (он уже возглавлял правительство с февраля по июнь 2015 года).

Экс-председатель КС Дмитрий Пулбере в комментарии Sputnik отметил, что подобные ситуации в Молдове уже были. К примеру, пост и.о. премьера занимали Серафим Урекян в феврале 1999 года, Ион Стурза – в марте 1999-го, Виталий Пырлог – в сентябре 2009-го, Юрий Лянкэ – весной 2013-го, Наталья Герман – летом 2015-го и Георгий Брега – с октября 2015 по январь 2016-го.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (90)

По теме

Смогут ли социалисты сформировать правительство в Молдове - ответ политолога
Чуря: у демократов есть шанс создать правительство и большинство в парламенте
Теги:
премьер, правительство, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Таинственный мир
Тайны подводного мира: такого вы сами не увидите - уникальное видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться