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Павел Филип

Павел Филип временно сохранит свою должность

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Павел Филип и три министра остаются в должности, пока не будет создано новое правительство.

КИШИНЕВ, 9 апр. – Sputnik. Все члены кабинета министров, включая премьера, избранные в депутаты в ходе последних парламентских выборов, будут работать до тех пор пока новое правительство не будет приведено к присяге, сообщает Sputnik.md  с ссылкой на пресс-службу правительства.

В соответствии с решением Конституционного суда от июня 2015 года, действующий премьер Павел Филип и министры Моника Бабук, Александр Жиздан и Николай Чубук, избранные депутатами 24 февраля, сохранят свои должности в правительстве, пока не будут назначены новые исполняющие.

"Согласно статьям 70 (1), 99, 100 и 103 Конституции, при создании нового парламента, в случае избрания депутатом члена предыдущего правительства, он может совмещать обе функции до момента принятия присяги новым правительством", - гласит решение Конституционного суда.

"В этих условиях все члены правительства, включая премьер-министра, будут работать до тех пор, пока новое правительство не будет приведено к присяге", - подтвердили Sputnik в пресс-службе правительства.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно закону о статусе депутата, парламентарий не может одновременно исполнять несколько функций. Мандат депутата несовместим с должностью президента Республики Молдова; должностью члена правительства; должностью народного защитника и народного защитника прав ребенка; должностью местного советника, а также любой другой вознаграждаемой деятельностью, включая функции, предоставляемые иностранным государством или международной организацией. Депутат имеет право осуществлять свои полномочия, совмещая их только с образовательной и научной деятельностью.

Закон гласит, что член парламента, который занимает должность, несовместимую со статусом парламентария, должен подать в отставку в течение 30 дней с даты утверждения мандата, с должности, несовместимой с мандатом депутата. Таким образом, 9 апреля - крайний срок для председателей районов, примаров и других местных избранников, которые прошли в парламент 24 февраля, когда они обязаны уйти в отставку с поста, несовместимого с должностью депутата.

Решение Конституционного Суда является высшим нормативным актом, поэтому члены правительства, которые были избраны в депутаты, остаются на своих должностях в правительстве и на должности в парламенте до тех пор, пока не будет назначена новая исполнительная власть.

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Теги:
депутат, премьер-министр, Павел Филип, Парламент, Правительство РМ
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