Социалисты назвали условия по формированию в Молдове правящего большинства

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Социалисты не считают возможным создание миноритарного правительства в политическом и функциональном плане, они выступают за нейтралитет страны, и за сохранение статуса русского языка. Об этом заявил во вторник член исполкома ПСРМ Ион Чебан, озвучивший условия полтиформирования для создания парламентского большинства и кабинета министров.

"Социалисты выступают за создание полноценного и функционального правящего большинства. ПСРМ не считает возможным создание в Молдове миноритарного правительства в политическом и функциональном плане. Социалисты доказали свою готовность к формированию правящего большинства и преодолению политического кризиса в Молдове", - отметил Чебан.

Требования социалистов

Он подчеркнул, что при обсуждении вопросов формирования нового парламентского большинства, представители партии будут верны целому ряду политических критериев и требований, которые они хотят внедрить при формировании кабинета министров.

"Гарантии сохранения государственности и суверенитета Молдовы, неприсоединения к НАТО или другому военно-политическому блоку, взвешенная внешняя политика, соблюдение прав каждого из граждан страны вне зависимости от его национальности, экономическое развитие и создание новых рабочих мест, социальная справедливость и защита традиционных ценностей молдавского общества", - озвучил требования Чебан.

Он уточнил, что социалисты выступают за проведение индексации пенсий два раза в год, создание механизма предоставления материнского капитала "как важнейшей опоры для семей".

Важна будет также сбалансированная политика в области межэтнических отношений. А статус русского языка в Молдове должен остаться неизменным - язык межнационального общения. Потребовали социалисты и отменить запрет на трансляцию российских информационных радио и телепередач (так называемый закон "о борьбе с пропагандой").

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Также один из пунктов требований социалистов - усиление президентской власти, а именно - возвращение главе государства полномочий, которые были в силе до 1 октября 2016 года, особенно в сфере государственной безопасности - возвращение СИБ под контроль администрации президента.

Кого ПСРМ хочет видеть спикером

Руководство политформирования также выступило за разделение ответственности в процессе управления, предложив выдвинуть на пост председателя парламента страны Зинаиду Гречаную.

Обозначили социалисты и "список портфелей", на которые могут претендовать в следующем составе кабмина. ПСРМ будет претендовать на руководство в сферах внешней политики и обороны, включая отраслевые министерства. Это желание в политформировании объяснили необходимостью, чтобы у президента страны была возможность осуществлять свои полномочия в соответствии с Конституцией Республики Молдова.

По итогам брифинга руководители партии подчеркнули, что, если не будет достигнуто компромисса по всем озвученным условиям, в республике вполне возможен сценарий проведения досрочных парламентских выборов.

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