13:00 09 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.65
Поиск
Первое заседание парламента 2019

Социалисты назвали условия по формированию в Молдове правящего большинства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
25010

Соответствующие заявления были сделали представителями руководства партии по результатам проведения заседания политического исполкома формирования.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Социалисты не считают возможным создание миноритарного правительства в политическом и функциональном плане, они выступают за нейтралитет страны, и за сохранение статуса русского языка. Об этом заявил во вторник член исполкома ПСРМ Ион Чебан, озвучивший условия полтиформирования для создания парламентского большинства и кабинета министров.

"Социалисты выступают за создание полноценного и функционального правящего большинства. ПСРМ не считает возможным создание в Молдове миноритарного правительства в политическом и функциональном плане. Социалисты доказали свою готовность к формированию правящего большинства и преодолению политического кризиса в Молдове", - отметил Чебан.

Требования социалистов

Он подчеркнул, что при обсуждении вопросов формирования нового парламентского большинства, представители партии будут верны целому ряду политических критериев и требований, которые они хотят внедрить при формировании кабинета министров.

"Гарантии сохранения государственности и суверенитета Молдовы, неприсоединения к НАТО или другому военно-политическому блоку, взвешенная внешняя политика, соблюдение прав каждого из граждан страны вне зависимости от его национальности, экономическое развитие и создание новых рабочих мест, социальная справедливость и защита традиционных ценностей молдавского общества", - озвучил требования Чебан.

Корнелиу Чуря
© Sputnik / Osmatesco
Чуря: партии в Молдове соблюдают ритуал, но далеки от коалиции

Он уточнил, что социалисты выступают за проведение индексации пенсий два раза в год, создание механизма предоставления материнского капитала "как важнейшей опоры для семей".

Важна будет также сбалансированная политика в области межэтнических отношений. А статус русского языка в Молдове должен остаться неизменным - язык межнационального общения. Потребовали социалисты и отменить запрет на трансляцию российских информационных радио и телепередач (так называемый закон  "о борьбе с пропагандой").

Реницэ: какое сотрудничество возможно между ПСРМ и Демпартией>>>

Также один из пунктов требований социалистов - усиление президентской власти, а именно - возвращение главе государства полномочий, которые были в силе до 1 октября 2016 года, особенно в сфере государственной безопасности -  возвращение СИБ под контроль администрации президента.

Кого ПСРМ хочет видеть спикером

Руководство политформирования также выступило за разделение ответственности в процессе управления, предложив выдвинуть на пост председателя парламента страны Зинаиду Гречаную.

Обозначили социалисты и "список портфелей", на которые могут претендовать в следующем составе кабмина. ПСРМ будет претендовать на руководство в сферах внешней политики и обороны, включая отраслевые министерства. Это желание в политформировании объяснили необходимостью, чтобы у президента страны была возможность осуществлять свои полномочия в соответствии с Конституцией Республики Молдова.

По итогам брифинга руководители партии подчеркнули, что, если не будет достигнуто компромисса по всем озвученным условиям, в республике вполне возможен сценарий проведения досрочных парламентских выборов.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Социалисты обозначили свою позицию по поводу коалиции в парламенте Молдовы
Брутер: какая коалиция будет создана в парламенте Молдовы
Теги:
большинство, переговоры, условия, ПСРМ, правящая коалиция, правительство
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Когда ты настолько красивая, что нет смысла превращаться в бабочку
Удивительное существо люди нашли в листве - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться