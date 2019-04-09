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Илан Шор ушел с поста примара Оргеева, но продолжит заботиться о городе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Политик заявил, что его решение вызвано необходимостью заниматься депутатской деятельностью, однако проекты, начатые им, будут реализованы, а город продолжит развиваться.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. "Я продолжу нести личную ответственность за Оргеев", - с такими словами примар Оргеева Илан Шор, которого на прошедших выборах в парламент поддержало большое количество городских избирателей, покинул свой пост. Политик аргументировал это тем, что ему необходимо выполнять свои обязанности, как депутату, избранному по одномандатному округу №18 (Оргеев). 

При этом он продолжит работать в Оргееве, представлять интересы всех жителей этого города и избирательного округа, по которому был избран. "Так будет всегда — в тех населенных пунктах, где мы побеждаем, потому и будем нести ответственность до тех пор, пока ими руководят наши представители",– заявил Шор.

Депутаты Партии Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Однако политик заверил жителей Оргеева, что все проекты, которые были внедрены и начали воплощаться во время его нахождения на посту примара города, будут продолжены. 

"Мы продолжим проекты по строительству дорог, развитию "Орхей-лэнда", возведению социального жилья и многое другое. Город продолжит развиваться, а партия "ШОР" в парламенте будет представлять интересы граждан",– отметил лидер политформирования.

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Шор объявил, что, несмотря на депутатский мандат, он, как и до сих пор, наибольшую часть времени будет находиться в Оргееве. "Мой офис остается здесь. Я нахожусь здесь и буду здесь всегда как депутат, который представляет этот регион", - заверил политик.

По его словам, главное, что удалось сделать за прошедший период,  - вернуть людям веру в будущее.

"Мы внедрили инфраструктурные проекты, социальные проекты – такие, как с социальными аптеками и магазинами, материнским капиталом, мы вернули домой более 100 семей за полгода. В экономической сфере нам удалось в 3 раза увеличить бюджет, и это удастся нам и на национальном уровне",- подчеркнул Шор.

Вместе с ним свои примарские посты покинули еще несколько человек, перешедших на депутатскую работу в парламент Молдовы. Это - вице-примар Оргеева Регина Апостолова и примар села Жора де Мижлок Марина Таубер.

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Теги:
Регина Апостолова, Марина Таубер, Илан Шор, Оргеев, примар
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