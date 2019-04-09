Рекорды выборов в Молдове, или что думают жители страны о новом парламенте

Выборы в парламент Молдовы под микроскопом: рекорды, упущения, рекомендации и мнение населения о новоизбранном парламенте.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Выборы в парламент Молдовы прошли, их результаты признаны, утверждены депутатские мандаты, сформированы парламентские фракции, однако страна оказалась в политическом тупике...

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Политические силы, пробившиеся в законодательный орган, никак не могут сесть за стол переговоров для того, чтобы в итоге сформировать парламентское большинство и правительство.

Согласно социологическим опросам, большая часть населения страны скептически относится к тому, что партиям удастся прийти к какому-либо консенсусу. Обозреватель Sputnik разбирался в том, как были организованы первые в Молдове выборы в парламент по смешанной системе голосования, о проколах в электоральном законодательстве, а также о настроениях в обществе.

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Лишь четверть граждан Молдовы считает, что парламент республики нового созыва будет лучше предыдущих, а депутаты - ближе к народу. Лишь 16% опрошенных полагают, что новоизбранным законодателям удастся сформировать парламентское большинство, и только каждый пятый респондент уверен, что у депутатов получится договориться по составу правительства.

Треть участников социсследования отметили, что парламентариям не удастся создать коалицию и прийти к консенсусу по большей части проблем, с которыми сталкивается Молдова.

Таковы данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов, проведенного по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ (МИМРД МПА СНГ). Результаты исследования представили во вторник на международной научно-практической конференции "Влияние изменения избирательной системы на результаты электорального поведения граждан".

© Photo : Пресс-служба филиала МИМРД МПА СНГ в Кишиневе Международная научно-практическая конференция "Влияние изменения избирательной системы на результаты электорального поведения граждан Молдовы"

Рекорды и прогнозы

На парламентских выборах, прошедших в Молдове 24 февраля 2019 года, зарегистрировано несколько рекордов, заявил в комментарии Sputnik глава кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ Евгений Штирбу.

"Первый из них, который, по моему мнению, не очень хороший, - самая низкая явка с 1990 года – 49,22%", - считает Штирбу.

Как полагает эксперт, если новоизбранным депутатам не удастся сформировать парламентское большинство и в республике инициируют досрочные выборы, то на них активность электората окажется еще ниже. По его мнению, снижение явки объясняется не только миграцией населения, но и тем, что нет интереса избирателей.

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"Второй рекорд – позитивный – в голосовании приняло участие больше избирателей из приднестровского региона", - подчеркнул эксперт.

Третий рекорд, который, как считает специалист, тоже не очень хороший, заключается в том, что были утеряны свыше четырех тысяч избирательных бюллетеней.

"Еще один рекорд, на мой взгляд, один из самых главных, - в парламент прошли трое независимых депутатов. За всю историю современной Молдовы никому не удавалось пройти в качестве независимого кандидата. Сейчас прошли сразу трое, и это произошло, потому что не было избирательного порога", - отметил собеседник.

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Законодательство надо доработать

По мнению Штирбу, отказ от избирательного порога (на выборах в парламент Молдовы 24 февраля эту практику применили впервые) привел к некоторым проблемам.

"Только десять депутатов по одномандатным округам набрали абсолютно большинство (50 плюс один), а остальные – простое. Возникает вопрос, почему выборы проходят в один тур?", - сказал эксперт.

Он отметил, что в этом смысле Кодекс о выборах Республики Молдова надо доработать. "Когда только обсуждался вопрос о переходе к смешанной избирательной системе, неоднократно предлагал, что надо все-таки два тура, так как это более демократично. И такая практика во многих странах", - добавил собеседник.

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Он обратил внимание, на то, что в Румынии один депутат выиграл выборы, заручившись поддержкой всего 400 избирателей при средней норме в 25 тысяч голосов. Соседи затем отказались от этой практики.

"У нас повторяется то же самое. Конечно, не в таких масштабах, но тенденция прослеживается. Поэтому одно из наших предложений – провести второй тур голосования и выявить абсолютное большинство – 50 плюс один. Тогда будет демократично", - подчеркнул Штирбу.

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По его словам, все рекомендации по итогам конференции будут переданы в парламент, правительство и Центризбирком. "Наша цель заключается в том, чтобы представить ясную и естественную картину происходящих в Молдове процессов. Выработанные рекомендации будут переданы представителям власти. Потому что нельзя так оставлять, это не демократично и не по-современному", - сказал Штирбу.

ЦИК объяснил низкую явку

Глава ЦИК Алина Руссу, комментируя низкую явку на парламентских выборах и консультативном референдуме, которые прошли в стране 24 февраля, отметила, что не стоит забывать о процессах, происходящих в республике.

"Имею в виду авторизированную и неавторизированную миграцию граждан Молдовы. Если сравнивать со статистикой за 1994 год, когда в голосовании приняли участие 69% из избирателей, зарегистрированных в Молдове, то, конечно, число проголосовавших на этих выборах меньше", - сказала она.

По ее словам, самая пассивная категория избирателей по-прежнему приходится на граждан в возрасте 18-25 лет. Так, явка среди молодых людей, которых насчитывается порядка 306 тысяч, составила всего 40%.

"Если говорить о категории граждан в возрасте от 56 до 70 лет, которых в электоральных списках насчитывалось 617 тысяч, то среди них явка составила 74,7%", - отметила Руссу.

В первый раз по смешанной системе

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Заместитель директора МИМРД МПА СНГ Сергей Караваев обратил внимание, что в разных государствах Содружества действует своя электоральная система. Он отметил, что по результатам исследования, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, 26,5% граждан страны ответили, что выборы должны проходить путем смешанного голосования. В пользу этой системы также высказались 24% представителей экспертного сообщества.

"За голосование только по открытым партийным спискам высказались 34,5% граждан Республики Молдова, а среди экспертов - 66,7%. Что касается выборов только по одномандатным округам, то такую систему голосования поддерживают 12,6% граждан Республика Молдова из числа опрошенных и 7% экспертов", - сказал Караваев.

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По его словам, исходя из данных опроса, экспертное сообщество Молдовы считает, что лучше бы выборы в парламент страны проходили по открытым партийным спискам.

"Это мнение специалистов, социологов, которые проводили различные исследования", - сказал он.

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