Коалиция: партии готовы к переговорам, но пока не знают, с кем

Во вторник все парламентские фракции — ПСРМ, ДПМ и оба крыла блока ACUM — вышли на публику с громкими заявлениями, обозначив свои позиции в процессе формирования органов власти.

Однако никто не сказал ни слова о том, возобновятся ли переговоры о создании парламентской коалиции, и если да, то в каком составе.

Есть такой анекдот: "В ответ на атаку неизвестных террористов США нанесли ракетные удары, куда попало". Это очень похоже на нынешнюю ситуацию в парламенте Молдовы. Процесс как бы идёт, и даже очень активно. Политики жестко реагируют и принимают быстрые решения. Но при этом никто, как и прежде, не может ответить на главный вопрос — будет в парламенте какая-нибудь коалиция или же страну ждут досрочные выборы.

Сегодняшние заявления политиков не добавили в этот вопрос ни ясности, ни конкретики.

ПСРМ перечислила список требований

Фракция ПСРМ провела брифинг рано утром, и стало очевидно, что социалисты перехватили инициативу в политических дискуссиях последних недель.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сплошные двойки — как идут переговоры о парламентской коалиции

Впервые мы услышали что-то конкретное, — социалисты обнародовали список условий, на которых они готовы принять участие в формировании парламентского большинства. При этом четкостью требований пока не могут похвалиться ни Демпартия, ни блок ACUM, которые предпочитают осторожные фразы в духе "мы за все хорошее и против всего плохого".

Если кратко, ПРСМ хочет: во-первых, гарантий, что после создания большинства будут приняты ряд принципиально важных для фракции социалистов законопроектов — социального пакета, о расследовании банковской аферы, об отмены запрета на ретрансляцию российских программ, о функционировании языков и о статусе Гагаузии.

Во-вторых, ПРСМ требует вернуть президенту Молдовы контроль над Службой информации и безопасности. Это социалисты называют первым шагом на пути перехода к президентской республике.

В-третьих, фракция социалистов хочет получить пост спикера парламента (предлагают Зинаиду Гречаную), контроль над ключевыми министерства — МИД и минобороны, и в целом — руководство в области внешней политики и военного сотрудничества.

При этом фракция ПСРМ подчеркивает, что они хотят создания устойчивого парламентского большинства и готовы продолжать переговоры. Правда, не сказали, с кем.

Демпартия пришла с "социальным пакетом"

От демократов на публике выступил депутат парламента, премьер-министр Павел Филип (который, как пояснил Конституционный суд, вовсе не обязан уходить в отставку, пока не назначено новое правительство). Примечательно, что он провел брифинг в тот же момент, когда о своих требованиях заявляли в прямом эфире социалисты.

Филип был лаконичен. Никаких политических требований не прозвучало. Выяснилось, что, как и ПСРМ, демократы подготовили свой собственный "Социальный пакет для Молдовы" — ряд социальных инициатив, с которыми ранее выступала ДПМ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Социалисты назвали условия по формированию в Молдове правящего большинства

Более никаких подробностей не прозвучало. Все выглядело так, будто демократы, занявшие выжидательную позицию, своим брифингом дежурно "отметились" на публике, чтобы не создалось впечатление, что они молчат.

К месседжу ПСРМ в Демпартии, без сомнения, внимательно прислушаются. Но готовы ли демократы отдать внешнюю политику и оборону (а значит, и вопрос о сотрудничестве с НАТО) в руки социалистов — это большой вопрос.

Фактически, ПСРМ требует серьезно скорректировать внешнеполитический курс государства. Однако такие повороты сюжета, как правило, привлекают пристальное внимание внешних спонсоров Молдовы. И обычно этот интерес носит, как бы это удачнее выразиться, интерактивный и весьма энергичный характер. Например, на Ближнем Востоке и в Азии дело доходило и до ракетных обстрелов, откуда-нибудь с авианосца.

ACUM диктует, но за ними никто не записывает

Брифинг ПСРМ оказался куда более содержательным и насыщенным, чем брифинг ACUM, — которым оставалось лишь в очередной раз послать порцию заочных проклятий социалистам, которые "не явились на встречу".

Вся эта история с "приглашением" ACUM в адрес социалистов — через Facebook, в жанре открытого письма в ЮНЕСКО, — с самого начала попахивала провокацией. А когда лидеры ACUM принялись объяснять, что ни о каких "переговорах" в приглашении не было и речи, и что социалистов приглашали на некие "дебаты", все встало на свои места.

© Sputnik / Osmatesco Реницэ: какое сотрудничество возможно между ПСРМ и Демпартией

Если вам нечего предложить, то с вами не о чем и разговаривать, логично же? Даже самому наивному наблюдателю было ясно, что ACUM нужен не диалог, а скандал. Социалистам хотели устроить выговор перед объективами, всласть на этом попиарившись. Что-то в духе патетического обращения: "Расскажите людям, вы перестали пить коньяк по утрам, негодяи? Отвечайте, да или нет!" — а пока оппонент возмущенно хватает ртом воздух, есть время обернуться к журналистам, драматически уткнув палец в противника — "Пусть все видят, ему нечего ответить!".

Что до конкретики, то остается в силе месседж Санду: ACUM со своими 26 депутатами хочет всю власть, — спикера, премьера, всех министров, все контролирующие и регулирующие органы и вообще, всё. Оппоненты должны выстроиться перед Санду в ряд и, посыпая головы пеплом и активно бичуя себя, на коленях молить о снисхождении. Именно с такими интонациями лидеры ACUM обращаются к коллегам по парламенту.

Кому адресован этот спектакль — а это именно спектакль, — западным спонсорам или избирателям, сказать сложно.

Что "в сухом остатке"

Проблема создания парламентского большинства как стояла на месте, так и стоит. Социалисты выдвинули требования, демократы вежливо обозначили участие в процессе, Санду и Нэстасе ведут войну, на которую кроме них, никто не явился.

Ни один из политиков не заявил, что идут переговоры о создании парламентского большинства. Никто не подтвердил, что такие переговоры назначены. Никто не сказал, что они вообще, возобновятся. Дат не называют — правда, ПСРМ планирует 12 апреля обсудить свои тезисы на Республиканском совете (высший орган партии, после съезда) — но это лишь косвенно связано с вопросом о возобновлении переговоров.

Между тем, часы тикают. Отсчет трех месяцев после первого заседания парламента пошел, и если законодательный орган не заработает, по закону его надо распустить и назначить досрочные выборы.

Конечно, не факт, что Конституционный суд не отыщет трактовки, которая позволяет не распускать парламент. Однако правовое поле в этом случае станет ненадежным, как зыбучие пески.

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