Позиция президента: парламент Молдовы может быть распущен

Глава государства Игорь Додон заявил, что если народные избранники не начнут работать, то они могут лишиться депутатских портфелей.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что новый парламент может быть распущен.

Об этом он рассказал в эфире частного телеканала.

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Он подчеркнул, что социалисты не боятся досрочных выборов. По его словам, никто не может указывать партиям, с кем вести переговоры по созданию коалиции. Он считает, что депутаты охотнее станут идти на компромиссы с приближением конечного срока, но если же парламентарии не начнут работать до середины июня, Додон пригрозил распустить Законодательное собрание.

"Если до середины июня не будет принято ни одного закона, если не будет спикера парламента, то я могу распустить парламент", - сказал Додон.

О парламентском большинстве договариваются три политических силы: ПСРМ (35 мандатов), выступающие за улучшение отношений с Россией, контролирующая кабмин Демпартия (30 мандатов) и правый блок "ACUM" (26 мандатов).

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