В четверг станет известно, будет ли создана коалиция между ПСРМ и ACUM

Уже завтра может быть внесена ясность в примерный расклад правящей коалиции в парламенте Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Формирование правящей коалиции или досрочные выборы - это один из главных вопросов политической повестки Молдовы ближайших нескольких дней.

После того, как вчера по результатам заседания политисполкома представители руководства ПСРМ озвучили свои условия вхождения в коалицию, сегодня главный идеолог партии Ион Чебан сообщил журналистам, что депутаты-социалисты готовы сесть за стол переговоров с представителями блока ACUM уже в четверг, 11 апреля. Соответствующее заявление политик сделал в рамках пресс-конференции.

"Вчера Партия социалистов Республики Молдова открыто высказала свою позицию относительно сложившейся политической обстановки в стране и озвучила условия возможного политического сотрудничества. Реакцию вы видели", — отметил Чебан.

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Несмотря на критику, с которой обрушилась Майя Санду на брифинге во вторник на представителей фракции ПСРМ, Чебан подчеркнул, что именно социалисты были первыми, кто после выборов пригласил представителей блока ACUM к диалогу по формированию правящей коалиции.

Чебан напомнил, что ПСРМ является партией с самым большим количеством мандатов в парламенте и в связи с этим отметил ответственность, которую несет политформирование перед гражданами и страной. Он также выразил недоумение в связи с жесткой критикой лидеров блока ACUM в адрес фракции социалистов.

Как сообщил Чебан, 12 апреля в Кишиневе пройдет Республиканский совет ПСРМ, на котором будет принято финальное решение относительно действий политического формирования в сложившихся политических реалиях.

"Завтра, в 11.00, мы приглашаем лидеров блока ACUM на переговоры, которые пройдут в здании парламента. Это - официальное приглашение, подписанное председателем ПСРМ Зинаидой Гречаной, которое будет в ближайшее время зарегистрировано в секретариате парламента", — заключил Ион Чебан.

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Требования социалистов по переговорам

Напомним, что во вторник представители руководства партии сообщили, при каких условиях они пойдут на формирование правящей коалиции в парламенте Молдовы.

"Гарантии сохранения государственности и суверенитета Молдовы, неприсоединения к НАТО или другому военно-политическому блоку, взвешенная внешняя политика, соблюдение прав каждого из граждан страны вне зависимости от его национальности, экономическое развитие и создание новых рабочих мест, социальная справедливость и защита традиционных ценностей молдавского общества", - озвучил требования Чебан.

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Он уточнил, что социалисты выступают за проведение индексации пенсий два раза в год, создание механизма предоставления материнского капитала "как важнейшей опоры для семей".

Важна будет также сбалансированная политика в области межэтнических отношений. А статус русского языка в Молдове должен остаться неизменным - язык межнационального общения. Потребовали социалисты и отменить запрет на трансляцию российских информационных радио и телепередач (так называемый закон "о борьбе с пропагандой").

Также один из пунктов требований социалистов - усиление президентской власти, а именно - возвращение главе государства полномочий, которые были в силе до 1 октября 2016 года, особенно в сфере государственной безопасности - возвращение СИБ под контроль администрации президента.

Руководство политформирования выступило и за разделение ответственности в процессе управления, предложив выдвинуть на пост председателя парламента страны Зинаиду Гречаную.

Тем временем, блок ACUM опубликовал в соцсетях ответ на приглашение ПСРМ, суть которого свелась к тому, что Майя Санду и Андрей Нэстасе выдвинули свои условия по отношению к социалистам. При этом придут ли они на переговоры по созданию коалиции, ясного ответа нет. Об условиях ACUM говорила так часто, и так много, что порой складывается стойкое ощущение: все заявления - это не более чем пиар. Впрочем, завтрашний день все покажет...

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