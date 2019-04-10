В Москве подтвердили желание продолжить переговоры по Приднестровью

Ситуацию вокруг переговоров по приднестровскому урегулированию обсудили посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев и глава внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Россия согласна с приднестровской стороной в переговорном процессе о необходимости в ближайшее время продолжить диалог между Кишиневом и Тирасполем, а также организовать встречу в международном формате "5+2". Такая позиция обсуждалась в Москве на встрече посла по особым поручениям МИД России Сергея Губарева и главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева.

"Собеседники подтвердили общую позицию о необходимости в скорые сроки активизировать диалог на всех уровнях, включая заседания экспертных (рабочих) групп и встречи представителей по политическим вопросам", - отметили в пресс-службе приднестровского МИД.

© Sputnik / Ирина Ляхова Игнатьев и Губарев обсудили перспективы переговоров в формате "5+2"

В ходе беседы стороны также высказались за необходимость скорейшего проведения очередной встречи в формате "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Как писал Sputnik ранее, в начале апреля посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев побывал с визитом в Кишиневе и Тирасполе. Встретившись с политпредставителями в переговорном процессе, он высказал позицию России о необходимости восстановить диалог между двумя берегами Днестра. В качестве первого шага Губарев предложил возобновить поездки в приднестровский регион делегации посредников и наблюдателей в формате "5+2".

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