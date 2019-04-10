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Депутаты Верховного Совета ПМР

В Приднестровье существенно почистят ряды депутатов - кому это нужно и зачем

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Приднестровские парламентарии объяснили, почему приняли решение о столь радикальном уменьшении количества представителей в законодательном собрании.

ТИРАСПОЛЬ, 10 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В первом чтении Верховный совет непризнанной ПМР (парламент – ред.) принял решение о сокращении депутатского корпуса на 10 представителей – с 43 до 33 человек. Во втором чтении они обсудят детали своего концептуального решения.

На чем сэкономят

Как рассказали в пресс-службе законодательного органа, авторами столь существенных изменений выступили 20 парламентариев. Основная суть – сокращение количества депутатов Верховного совета, а также народных избранников местных советов.

"В основе предложений о сокращении депутатов всех уровней лежит желание снизить бюджетные расходы на функционирование Верховного совета и представительных органов власти на местах, проведение единого дня голосования", – констатировала один из авторов изменений вице-спикер Галина Антюфеева.

Депутаты Верховного Совета ПМР
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Зампред обратила внимание на то, что экономия средств, направленных на содержание Верховного совета, может составить около 20 миллионов приднестровских рублей в год (нынешний курс приднестровской валюты почти эквивалент молдавскому лею).

Кроме того, сократятся расходы на период избирательной кампании. Экономия финансов на проведении единого дня голосования в следующем году может оказаться также существенной - около двух миллионов приднестровских рублей. Одновременно будет обеспечена ежегодная экономия бюджетных средств и на проведение дополнительных выборов.

Антюфеева также отметила, что необходимо проводить сокращения не только в высшем законодательном органе, но и в исполнительном органе власти, а сэкономленные средства направить на реализацию социальных проектов.

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© Sputnik / Irina Leahova
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Одним из поводов к изменению действующего в этом отношении законодательства стало также сокращение общей избирательной базы в регионе. Например, один депутат Верховного совета в 2000 году представлял интересы примерно 15 тысяч избирателей. В настоящее время этот показатель составляет около 11 тысяч.

Большинство парламентариев также подчеркивали, что необходимо с осторожностью вводить новую систему функционирования представительных органов власти на местах. В частности, звучали предложения, чтобы в местных органах представительной власти депутатов-одномандатников было не меньше, чем глав администраций сел и поселков – паритет между ними должен соблюдаться.

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"У каждого района Приднестровья своя специфика и особенности. Это крайне важно учитывать при принятии окончательных решений, которые должны быть тщательно выверены", – предостерегал глава законодательного собрания Александр Коршунов.

Новые нормы станут применяться с 2020 года, в рамках проведения единого дня голосования и для Верховного, и для местных советов народных депутатов.

Общая численность депутатского корпуса в регионе на данный момент составляет 1155 человек.

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Теги:
избиратели, сокращение население, сокращение, изменение, законодательство, депутаты, парламентарии, Верховный Совет, Верховный Совет, Приднестровье
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