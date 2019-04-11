Встреча в Минске: о чем говорил Додон с Лукашенко - видео

Глава республики сообщил, что принял приглашение белорусского лидера присутствовать на торжественной церемонии открытия вторых Европейских Олимпийских игр, которая состоится 21 июня в Минске.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках однодневного визита в Минск провел встречу с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко. Обсудив сотрудничество между двумя странами, главы государств дали высокую оценку динамично развивающимся двусторонним отношениям, в особенности в торгово-экономической сфере.

"Выразил признательность белорусским партнерам за предоставление широкого доступа молдавской аграрной продукции на рынок Беларуси, а также за техническую помощь, оказанную нашей стране по моей просьбе", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил белорусского лидера за поддержку Республики Молдова в получении статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, а также за содействие открытию прямого ежедневного авиасообщения между Кишиневом и Минском в рамках реализации договоренности двух президентов.

В беседе с белорусским лидером президент Молдовы подчеркнул необходимость углубления сотрудничества в промышленной сфере. Речь идет о развитии производственной кооперации и проектов сборки высококачественных белорусских троллейбусов и тракторов, которые пользуются спросом на рынке Молдовы.

"В завершение встречи принял приглашение президента Республики Беларусь принять участие в торжественной церемонии открытия вторых Европейских Олимпийских игр, которая состоится 21 июня в Минске", - отметил Додон.

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