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Парламент

Встреча социалистов и ACUM: возможна ли коалиция

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (97)
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Социалисты и представители блока ACUM встретились: споры о приоритетах и распределении государственных постов, сдержанное спокойствие и диалог на повышенных тонах, а также повторяющиеся вопросы и ответы.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Коалиция между Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блоком ACUM (в который входят партии PAS-DA) невозможна, а дальнейшее распределение власти с социалистами не рассматривается. На этом непреклонно настаивают представители блока ACUM. Кроме того, ACUM хочет, чтобы спикером парламента стал лидер DA Андрей Нэстасе, а миноритарным правительством, по мнению членов блока, должна руководить глава PAS Майя Санду. 

Парламент Республики Молдова
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Встреча между членами ПСРМ и блока ACUM состоялась в четверг. Со стороны ПСРМ в диалоге приняли участие депутаты Ион Чебан, Влад Батрынча, Виталий Нагачевский, Стас Вартанян, а от блока ACUM – Александр Слусарь и Михаил Попшой. К слову, в самом начале дискуссии присутствовала и лидер социалистов Зинаида Гречаная, а вот лидеры PAS-DA просто решили проигнорировать эту встречу.

Беседа, которая продолжалась более часа, оказалась довольно утомительной и не принесла конкретных результатов.

Представители блока ACUM пришли с домашними заготовками: миноритарное правительство, Санду – в премьеры, Нэстасе – в спикеры парламента, голосование за пакет законов против олигархов и другие идеи.

Социалисты попытались объяснить, что голосование по предлагаемым ACUM проектам не может произойти без избрания спикера высшего законодательного органа, парламентского бюро, комиссий, формирования правительства, которое в принципе должно дать заключения по этим документам.

"Мы готовы рассматривать ваш пакет законов. За исключением одной позиции (Закон Магнитского). Если вы готовы обсуждать наши проекты. Но все это невозможно, если нет юридической поддержки", - сказал Чебан.

По словам Слусаря, блок ACUM не согласен на формирование парламентского большинства с социалистами.

"Нам не интересна коалиция с социалистами", - отметил Слусарь.

Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он также отметил, что блок поддерживает некоторые предложения социалистов, однако по ряду вопросов есть серьезные расхождения. В частности, члены ACUM готовы рассматривать предложения ПСРМ о деолигархизации, реформе юстиции, а также социальные программы, а вот проекты, связанные с геополитикой, не будут поддерживать.

"Назовите мне хоть одну страну в Европе, в которой бы партия, получившая по итогам выборов третье место, требовала пост спикера и премьера. Назовите хоть одну страну, и тогда можно продолжать диалог. Вы просите пост спикера парламента для Нэстасе и пост премьера для Санду", - отметил Чебан.

Позже на брифинге Чебан отметил, что социалисты не хотят досрочных выборов, но не исключают их проведения, если не удастся прийти к общему знаменателю. По его словам, в пятницу состоится заседание республиканского совета ПСРМ, на котором будет принято окончательное решение о дальнейших шагах.

Итоги выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных депутатов.

Александр Муравский
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Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (97)

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