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Президент Молдовы Игорь Додон и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху

Додон поздравил Нетаньяху с победой его партии на выборах в Израиле

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Политика
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Президент Молдовы выразил уверенность в том, что дружба и сотрудничество между двумя странами будут в дальнейшем развиваться во всех областях, представляющих взаимный интерес.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в четверг поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на выборах партии "Ликуд", которой руководит глава правительства.

"Выразил уверенность в том, что дружба и сотрудничество между нашими странами будут в дальнейшем развиваться во всех областях, представляющих взаимный интерес", - написал Додон в соцсети Facebook.

Правая партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов в Израиле. Согласно данным сайта Центризбиркома, "Ликуд" набирает 28,32% голосов, оппозиционный центристский блок "Кахоль-Лаван" - 25,34% после обработки одного миллиона 628 тысяч 736 бюллетеней, соответствующих примерно четверти израильтян, имеющих право голоса. В ближайшие дни, после того как будут подведены официальные результаты голосования, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации со всеми партиями, преодолевшими электоральный барьер, и выберет для формирования правительства депутата с наибольшей поддержкой в Кнессете.

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