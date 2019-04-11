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Павел Филип и Олег Васнецов

Филип заявил, что Демпартия готова к сотрудничеству с Россией

© Photo: Partidul Democrat din Moldova
Политика
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Васнецов отметил готовность Москвы развивать молдавско-российское сотрудничество на парламентском уровне путем возобновления работы парламентской группы дружбы.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип, также возглавляющий парламентскую фракцию Демократической партии, на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым заявил, что политсила открыта для отношений с Россией. Об этом говорится в сообщении политформирования, опубликованном в четверг.

"Павел Филип подчеркнул открытость ДПМ по отношению ко всем внешним партнерам Молдовы, в том числе и РФ, до тех пор, пока они строятся на взаимном уважении и прагматизме", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. 

Филип сообщил послу РФ, что Демпартия заинтересована в скорейшем формировании парламентской коалиции, чтобы продолжить работать над начатыми ранее проектами. Васнецов отметил готовность Москвы развивать молдавско-российское сотрудничество на парламентском уровне путем возобновления работы парламентской группы дружбы.

Итоги выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных депутатов. 

Игорь Волницки
© Sputnik / Osmatesco
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Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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