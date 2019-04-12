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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов и Вадим Красносельский

Васнецов: в переговорах не должен тянуться "хвост" нерешенных вопросов

CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
Политика
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Посол России в Молдове побывал в Тирасполе на мероприятиях, посвященных Дню освобождения города от немецко-румынских захватчиков, а также встретился с руководством региона, обсудив нынешнюю ситуацию в переговорном процессе.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Посол России в Молдове Олег Васнецов в ходе визита в Приднестровье отметил, что РФ по-прежнему внимательна к приднестровскому вопросу, и заверил в дальнейшей поддержке региона. На встрече с главой Приднестровья Вадимом Красносельским он обсудил российско-приднестровское взаимодействие, а также переговорную повестку, рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

"С прошлого года остались нерешенные вопросы. Бесспорно, их надо решать, причем быстрее, чтобы этот "хвост" не тянулся", – отметил Васнецов.

Нерешенные вопросы
Посол России в Молдове Олег Васнецов посетил Гагаузскую автономию
© Sputnik / Miroslav Rotari
Олег Васнецов рассказал о роли России в приднестровском вопросе

Красносельский подчеркнул роль России в работе формата "Постоянного совещания…", отметив, что всем приднестровско-молдавским договоренностям предшествуют консультации с российскими коллегами, как представителями страны-гаранта.

"Мы хотим, чтобы не было стагнации в переговорном процессе. Необходимо идти вперед, не останавливаться, не топтаться на месте. Нерешенные вопросы еще есть, их много. В повестке остаются вопросы по телекоммуникации, банковской сфере и другие", – напомнил Красносельский.

В память о подвиге советского народа
Мемориал воинской славы в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
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Васнецов прибыл в Приднестровье по случаю Дня освобождения Тирасполя от немецко-румынских захватчиков. Дипломат принял участие в праздничном митинге, стал свидетелем реконструкции водружения Знамени Победы над театром, вместе с тираспольчанами прошел по городу к Мемориалу Славы, где возложил цветы к Вечному огню и могилам защитников.

Российский посол отметил, что впервые участвует в мероприятиях, посвященных Дню освобождения Тирасполя. Он рассказал о том, что впечатлен организацией и воодушевлением участников, среди которых люди разных поколений.

"Я уверен, что этот эмоциональный нравственный заряд позволит решить очень многие задачи и вопросы, которые ставит руководство Приднестровья не только перед администрацией, но и перед молодым поколением. Нам нужно передавать эстафету молодежи. Сегодняшний день во многом показателен", - отметил дипломат.

Посол России также обратил внимание на то, что участились случаи фальсификации истории, забвения памяти героического подвига советского народа.

"Совместная задача всех здравых людей – всячески противостоять этому и демонстрировать истинную жертвенность во имя Великой Победы", – подчеркнул Васнецов.

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Теги:
освобождение Молдавии, освобождение, переговорный процесс, переговоры "5+2", переговоры, Вадим Красносельский, Олег Васнецов, Приднестровье
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