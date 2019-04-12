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Первое заседание парламента 2019

Судьба парламента Молдовы: социалисты решили, с кем готовы создать коалицию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (98)
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ПСРМ готова на коалицию с ACUM, а если не получится, то страна начнет готовиться к досрочным парламентским выборам.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова готова создать с блоком ACUM парламентское большинство с функциональным, но не миноритарным правительством. Если этого не произойдет, то страна начнет готовится к досрочным выборам, заявил президент Молдовы Игорь Додон по итогам заседания республиканского совета ПСРМ, состоявшегося в пятницу. До избрания президентом республики Додон руководил Партией социалистов.

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"Позиция республиканского совета ПСРМ такова, социалисты готовы создать с блоком ACUM парламентское большинство с функциональным правительством, но не миноритарным. Если нет, то страну ждут досрочные выборы. Вопрос коалиции с Демпартией не рассматривался", - подчеркнул Додон.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он также обратил внимание на принципиальные условия ПСРМ, которые были озвучены представителям блока ACUM.

"Что касается условий, то есть принципиальные позиции, которые нельзя интерпретировать. Речь идет о шести законах – пенсии, материнский капитал, аннулирование закона о миллиарде, телерадиовещание, пакет из трех законов по Гагаузии, и шестой – о функционировании языков, в частности, о статусе русского языка, как языка межнационального общения. Это первый блок", - отметил он.

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По его словам, второй блок касается возвращения полномочий президента к ситуации на 1 октября 2016 года, в частности, в области безопасности, чтобы СИБ вернулся под управление главы республики. "Это логично. Потому что ПСРМ собрала миллион 500 тысяч подписей в поддержку перехода к президентской форме правления", - добавил он.

Третий блок, как отметил Додон, касается распределения государственных полномочий.

"Социалисты, которые одержали победу на выборах, твердо настаивают на получении поста спикера парламента. На эту должность предложена Зинаида Гречаная. ПСРМ готова делегировать своих представителей в правительство – в МИДЕИ, МВД, Минобороны, а также на пост вице-премьера по реинтеграции страны", - отметил Додон.

Он отметил, что как президент выступает против создания миноритарного правительства.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Это позиция, с которой могут начаться какие-либо переговоры. Социалисты настаивают на этой позиции. Сядем и обсудим условия. Сколько продлится существование этой коалиции - четыре года или, хотите, год, давайте обсуждать... Но никакого миноритарного правительства", - сказал глава республики.

По его словам, правительство должно быть предложено парламентским большинством, сформированным из двух партий без перебежчиков.

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"Если не хотите, то скажите четко: "Нет". Тогда начинаем готовиться к досрочным выборам... Вы услышали решение Республиканского совета. Это точка", - заключил Додон.

В блоке ACUM приняли к сведению позицию ПСРМ и отметили, что выступят с реакцией позже.

Итоги выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных депутатов.

Александр Муравский
© Sputnik / Osmatesco
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Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (98)

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Теги:
Игорь Додон, социалисты, парламент, Молдова
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