Летом или осенью: Додон заявил, когда в Молдове могут пройти досрочные выборы

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что вероятность досрочных парламентских выборов в республике довольно велика, и они могут пройти в сентябре-октябре 2019 года.

"Нельзя пока говорить на 100 процентов, что будут досрочные выборы. На сегодняшний день вероятность их проведения составляет 70 на 30 процентов. Из того, что я вижу, исходя из позиций партий, прошедших в парламент, вероятность в досрочных выборах довольно велика", - сказал глава государства в эфире одного из частных телеканалов.

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Додон подчеркнул, что социалисты не рассматривают возможность формирования большинства с Демократической партией Молдовы.

"Либо создается коалиция с блоком ACUM, или - досрочные выборы. Других вариантов нет", - отметил глава республики.

По его словам, это единогласное решение, принятое на заседании республиканского совета ПСРМ в пятницу.

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"В сентября-октябре будут досрочные выборы, если правые (ACUM - ред.) не пойдут на контакт с социалистами. И от блока ACUM останутся одни рожки да ножки. На досрочных выборах социалисты получат больше мандатов, потому что есть 10-15 одномандатных округов, где социалисты потеряли голоса просто на грани", - отметил Додон.

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На вопрос о том, будет ли сформировано парламентское большинство, глава республики отметил - "посмотрим". "Не исключаю, что я пойду на парламентские выборы", - подчеркнул президент.

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По словам президента, если до 21 июня парламент не избирает спикера и не принимается ни один закон, то глава республики обращается в Конституционный суд с просьбой разъяснить, есть ли основания для роспуска высшего законодательного органа страны.

"В начале июля или самое позднее в середине июля, мы получаем ответ. Самое позднее - в конце июля я издаю декрет о роспуске парламента и назначении даты выборов. Исходя из того, что 60 дней - избирательная кампания, то теоретически предвыборная гонка может начаться 1 августа, а закончиться 30 сентября. Но чтобы дать людям возможность отдохнуть в августе, можно начать кампанию 1 сентября и закончить 1 ноября, к примеру. Это приблизительные сроки", - пояснил Додон.

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Глава республики отметил, что досрочные парламентские выборы не могут пройти в июне этого года.

"Как можно распустить парламент раньше? Избрать спикера и сделать две попытки по формированию правительства в течение 45 дней. Это означает, если в понедельник они создадут парламентское большинство, изберут спикера и начнут процедуру. То с 15 апреля плюс 45 дней – это конец мая. В любом случае июнь и опять конец августа. То есть смысла нет. Если досрочные выборы и будут, то это сентябрь-октябрь", - заключил Додон.

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Итоги выборов

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных депутатов.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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