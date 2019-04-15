На горизонте ли досрочные выборы в Молдове, и что они могут изменить

Пока представители партий, прошедших в парламент Молдовы, выставляют друг другу условия в переговорах, эксперты рассматривают дальнейшее политическое будущее страны – досрочные выборы или, все же, техническое правительство?

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik, Нику Гончар. Нескончаемая череда взаимных предварительных требований и недомолвок, обвинения в эфире частных телеканалов, неспособность достичь компромисса. Представители фракции ПСРМ не раз заявляли о том, что готовы к коалиции с избранниками от блока ACUM в парламенте. Последние все же настаивают на миноритарном правительстве и обещают подумать.

Между тем, председатель ПСРМ Зинаида Гречаная заявила в эфире одного из частных телеканалов, что, хотя представители правого политического фланга и претендуют на формирование такого кабмина, они не знают, как руководить страной.

"Говорят, что только они готовы привлечь внешние инвестиции. Но мы должны понимать другое: не может выжить страна, если бюджет сформирован таким образом, что 30% из объема бюджета – это внешняя финансовая помощь в виде кредитов", - заявила Гречаная.

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Лидер социалистов также заявила, что в республике необходимо определить внутренние резервы и прийти к пониманию того, как превратить экономику потребления в экономику производства и экспорта.

"Мы должны договариваться и проводить такую внешнюю политику, чтобы дружить со всеми, и от этого были бы в выигрыше Молдова и народ", – подчеркнула лидер ПСРМ.

Когда "досрочные" мало что изменят

О том, как далее развернется политическая ситуация в Молдове, корреспонденту Sputnik рассказал эксперт российского Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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По словам эксперта, сами по себе досрочные выборы в Молдове ничего не решат. Это могло бы произойти, если бы в данной ситуации все зависело от нескольких процентов голосов. Однако, по утверждению собеседника, в Молдове за последние 10 лет не один раз проводились досрочные выборы, которые особо ситуацию в политической жизни страны не поменяли. Идея о досрочных выборах, считает Брутер, является ошибочной, поскольку избиратели предельно четко определились со своим волеизъявлением.

"Пока рано говорить о том, что коалиции не будет. Времени с выборов прошло не много. К примеру, в Германии правительство создавалось полгода, в Нидерландах почти год, в Бельгии без назначенного после выборов кабмина жили почти два года. Президент должен в этой ситуации быть максимально выдержанным – предоставить политическим силам время для того, чтобы они все же достигли компромисса", - подчеркнул эксперт.

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Политолог отметил, что сегодня можно заявить о том, что между ACUM и ПСРМ существует политическая пропасть, однако это не означает, что они не смогут ни о чем договориться. Однако эксперт считает, что эти сложности преодолимы.

"В североевропейских странах, к примеру, в коалицию могут войти и до 10 партий. Почему и в Молдове партии, которые придерживаются разнящихся взглядов, не могут просто договориться о приоритетных действиях и минимальной поддержке технического правительства", - подчеркнул собеседник.

Требования ACUM: на бумаге – красиво, на практике – нереализуемо

По словам Брутера, требования депутатов двух партий, прошедших в парламент страны по спискам политического блока ACUM, практически нереализуемы при нынешнем политическом пасьянсе.

"Если правые в Молдове продолжат неотступно выдвигать свои требования и не пойдут на компромисс, досрочные парламентские выборы в республике неизбежны. Однако такой сценарий для партий, входящих в блок ACUM, невыгоден", - подчеркнул Брутер.

Политолог настаивает: в случае досрочных выборов в парламент представители правых политических сил рискуют набрать меньше голосов.

"В блоке ACUM должны понимать, что им выгоднее договариваться сейчас, а не дожидаться досрочных выборов и их результатов. Нынешнее поведение правых парламентариев – заранее оговоренная линия поведения, некий блеф", - заявил собеседник.

По его словам, сегодня досрочные выборы выгодны лишь Демократической партии, которая сможет сохранить и в следующем составе высшего законодательного органа республики численность депутатов. Объяснил политолог это тем, что демократы заняли выгодную выжидательную позицию "третейского судьи", а их социальные обещания, на фоне переговоров социалистов и представителей блока ACUM, могут быть привлекательны для избирателя.

Политический совет блока ACUM соберется во вторник, 16 апреля, на заседание, чтобы рассмотреть инициативу ПСРМ о создании большинства и обозначить свои действия на ближайшее время.

Депутат Мариан Раду сказал, что по итогам встречи будет принято решение относительно недавнего заявления социалистов.

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