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Майя Санду и Андрей Нэстасе

Блок ACUM ответил социалистам: никаких коалиций, но приглашаем на дискуссии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Представители блока ACUM собрались, пообсуждали и ничего нового не заявили: "за" миноритарное правительство, "нет" коалициям и досрочным выборам по смешанной системе и, разумеется, много слов о деолигархизации.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Блок ACUM (в него входят партии PAS-DA) готов обсудить с Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) законодательные инициативы, направленные на деолигархизацию государства. Для этого предложено сформировать рабочую группу, члены которой до 25 апреля должны встретится и рассмотреть законопроекты и условия каждой из сторон. Об этом заявили лидеры PAS-DA Майя Санду и Андрей Нэстасе по итогам заседания политсовета ACUM во вторник.

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"Политический совет блока ACUM ознакомился с позицией республиканского совета ПСРМ, в том числе, заявлением социалистов о возможности идти на досрочные парламентские выборы", - сказал Нэстасе.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenko
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По его словам, члены ACUM ждут от социалистов, что они возьмут на себя твердое обязательство о недопущении коалиции, альянса или формирования какого-либо большинства с демократами. Он также отметил, что блок выступает против проведения досрочных парламентских выборов по действующей смешанной избирательной системе.

"Считаем важным разблокировать деятельность парламента путем возобновления первого заседания, создания рабочих органов высшего законодательного органа, определения приоритетных действий", - добавил он.

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По его словам, во вторник члены блока ACUM намерены зарегистрировать в парламенте пять новых инициатив, направленных на деолигархизацию государства.

"Считаем своевременным создать рабочую группу, сформированную из представителей парламентских фракций ACUM и ПСРМ, у которых будет мандат на обсуждение до 25 апреля законопроектов по деолигархизации государства и улучшению жизни населения", - сказал Нэстасе.

"За" миноритарное правительство и никаких коалиций

Как пояснила Санду, новые инициативы призваны дополнить существующий пакет законопроектов, которые ACUM зарегистрировал в парламенте ранее.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Мы и в дальнейшем не идем на коалиции, мы хотим обсуждать и хотим понять, возьмут ли на себя коллеги из ПСРМ ответственность участвовать в процессе по деолигархизации. Создав рабочую группу, мы хотим четко услышать, готовы ли они проголосовать за эти законопроекты в парламенте", - сказала Санду.

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Она пояснила, что в ACUM готовы обсуждать инициативы социалистов, но только связанные с деолигархизацией государства, а также социально-значимые проекты.

"Не обсуждаем распределение государственных постов. Напоминаю, что блок ACUM готов взять ответственность за миноритарное правительство", - сказала она.

Итоги выборов и политический диалог

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных депутатов.

Парламент
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Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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С момента признания результатов выборов партии, прошедшие в парламент и получившие больше всего мандатов, провели всего несколько встреч, которые не привели ни к каким результатам – работа высшего законодательного органа стоит на месте, а переговоры в тупике.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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