15:53 16 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.10
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Здание парламента

Социалисты упрекнули ACUM в политическом эгоизме и безответственности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
95 0 0

Молдавские социалисты ответили представителям блока ACUM, отметив, что не видят смысла в продолжении стерильных дискуссий.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не видит смысла в формировании рабочей группы, на которой настаивает блок ACUM (в него входят партии PAS-DA), и рекомендует коллегам проявить ответственность и начать процедуру по формированию парламентского большинства.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenko
Судьба парламента Молдовы, или Дилемма лебедя, рака и щуки...

"Решение республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) от 12 апреля четко указывает условия, на основе которых мы, социалисты, готовы сформировать парламентское большинство, создать коалицию, проголосовать за правительство и его программу", - написал депутат-социалист Влад Батрынча в Facebook.

По его словам, как исполком ПСРМ, так и парламентская фракция будет действовать в соответствии с принятым решением.

Особенности молдавской политики: какие сюрпризы возможны в новом парламенте>>>

"Пока представители руководства блока ACUM не готовы обсуждать обозначенные условия, с которых могут вообще начаться переговоры по созданию коалиции и правительства, не видим смысла в формировании рабочих группы и в продолжении стерильных дискуссий, которые уже были раньше", - отметил он.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон озвучил пять возможных сценариев развития событий после выборов

Он выразил сожаление, что "представители партий в ACUM продолжают демонстрировать политический эгоизм (настаивая на этой несуществующей в мире формуле, когда политическое формирование, занимающее третью позицию по числу мандатов в парламенте, требует пост спикера, премьера и весь состав правительства)".

Эксперт: блок ACUM – коктейль из большевистских лозунгов и инфантилизма>>>

Батрынча обратил внимание и на "безответственность" коллег из дуэта PAS-DA, которые пробуют избежать формирования функциональной коалиции с социалистами, что позволит исключить риски досрочных парламентских выборов.

"Отмечаем, что осталось практически два месяца до начала процедуры по роспуску парламента, таким образом, рекомендуем и просим депутатов блока ACUM проявить ответственность по отношению к стране и гражданам Молдовы и начать процедуру по формированию парламентского большинства, стабильной правящей коалиции, функционального правительства и программы, обсужденной и утвержденной обеими сторонами", - добавил Батрынча.

Блок ACUM стоит на своем

Во вторник состоялось заседание политического света блока ACUM, по итогам которого лидеры PAS-DA Майя Санду и Андрей Нэстасе в очередной раз повторили свои основные требования. Если кратко:

  • "нет" досрочным парламентским выборам по смешанной системе;
  • "против" коалиций;
  • "за" миноритарное правительство;
  • обещание со стороны социалистов, что они не будут ни сейчас ни в будущем обсуждать формирование коалиции с демократами;
  • возобновление учредительного заседания высшего законодательного органа, создание рабочих органов парламента и определение приоритетных направлений;
  • рассмотрение законопроектов по деолигархизации государства и улучшению жизни населения;
  • проведение до 25 апреля дискуссий с социалистами по обсуждению проектов по деолигархизации.

Итоги выборов и политический диалог

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных депутатов.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
Позиция президента: парламент Молдовы может быть распущен

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

С момента признания результатов выборов партии, прошедшие в парламент и получившие больше всего мандатов, провели всего несколько встреч, которые не привели ни к каким результатам – работа высшего законодательного органа стоит на месте, а переговоры оказались в тупике.

Эксперт: Молдова может остаться без парламента на несколько лет>>>

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Санду и Нэстасе зарегистрировали фракции в парламенте Молдовы
Рекорды выборов в Молдове, или что думают жители страны о новом парламенте
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Пожар размером с национальную трагедию: горящий Нотр-Дам де Пари - фото
Алла Пугачева - Женщина, которая поет
Женщина, которая поет: к юбилею Аллы Пугачевой - архивное видео
Население Молдовы
Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться