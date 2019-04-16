Социалисты упрекнули ACUM в политическом эгоизме и безответственности

Молдавские социалисты ответили представителям блока ACUM, отметив, что не видят смысла в продолжении стерильных дискуссий.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не видит смысла в формировании рабочей группы, на которой настаивает блок ACUM (в него входят партии PAS-DA), и рекомендует коллегам проявить ответственность и начать процедуру по формированию парламентского большинства.

"Решение республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) от 12 апреля четко указывает условия, на основе которых мы, социалисты, готовы сформировать парламентское большинство, создать коалицию, проголосовать за правительство и его программу", - написал депутат-социалист Влад Батрынча в Facebook.

По его словам, как исполком ПСРМ, так и парламентская фракция будет действовать в соответствии с принятым решением.

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"Пока представители руководства блока ACUM не готовы обсуждать обозначенные условия, с которых могут вообще начаться переговоры по созданию коалиции и правительства, не видим смысла в формировании рабочих группы и в продолжении стерильных дискуссий, которые уже были раньше", - отметил он.

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Он выразил сожаление, что "представители партий в ACUM продолжают демонстрировать политический эгоизм (настаивая на этой несуществующей в мире формуле, когда политическое формирование, занимающее третью позицию по числу мандатов в парламенте, требует пост спикера, премьера и весь состав правительства)".

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Батрынча обратил внимание и на "безответственность" коллег из дуэта PAS-DA, которые пробуют избежать формирования функциональной коалиции с социалистами, что позволит исключить риски досрочных парламентских выборов.

"Отмечаем, что осталось практически два месяца до начала процедуры по роспуску парламента, таким образом, рекомендуем и просим депутатов блока ACUM проявить ответственность по отношению к стране и гражданам Молдовы и начать процедуру по формированию парламентского большинства, стабильной правящей коалиции, функционального правительства и программы, обсужденной и утвержденной обеими сторонами", - добавил Батрынча.

Блок ACUM стоит на своем

Во вторник состоялось заседание политического света блока ACUM, по итогам которого лидеры PAS-DA Майя Санду и Андрей Нэстасе в очередной раз повторили свои основные требования. Если кратко:

"нет" досрочным парламентским выборам по смешанной системе;

"против" коалиций;

"за" миноритарное правительство;

обещание со стороны социалистов, что они не будут ни сейчас ни в будущем обсуждать формирование коалиции с демократами;

возобновление учредительного заседания высшего законодательного органа, создание рабочих органов парламента и определение приоритетных направлений;

рассмотрение законопроектов по деолигархизации государства и улучшению жизни населения;

проведение до 25 апреля дискуссий с социалистами по обсуждению проектов по деолигархизации.

Итоги выборов и политический диалог

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных депутатов.

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Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

С момента признания результатов выборов партии, прошедшие в парламент и получившие больше всего мандатов, провели всего несколько встреч, которые не привели ни к каким результатам – работа высшего законодательного органа стоит на месте, а переговоры оказались в тупике.

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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