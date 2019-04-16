Россия намерена помочь Приднестровью с привлечением инвестиций

Об этом говорилось в ходе встреч представителей правительства непризнанной ПМР в Москве с российскими высокопоставленными чиновниками.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Правительственная делегация непризнанной ПМР находится с визитом в Москве. Состоялись встречи с руководством города Москвы, а также с советником президента России Владимира Путина Сергеем Глазьевым и российскими экспертами.

Сотрудничество с Москвой

Министр правительства города Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин выразил готовность активно содействовать в привлечении инвестиций в Приднестровье.

© Sputnik / Natalia Seliverstova В Москве подтвердили желание продолжить переговоры по Приднестровью

"В Москве работает много компаний из Европейского Союза. Хотели бы содействовать тому, чтобы наши компании, которые ориентируются на западные рынки, активно использовали площадки в Приднестровье", - отметил министр.

Он также рассказал о готовности помочь тому, чтобы продолжались бизнес-миссии. В будущем году в российской столице планируют проводить Дни экономики и предлагается привлекать Приднестровье через ТПП Москвы.

"Все это может быть интересно вам – нашим коллегам. Мы готовы делиться опытом и приглашаем к активному сотрудничеству", - сказал Черемин.

Министр также напомнил о том, что ведется активная работа по линии гуманитарных связей, в частности уже много лет действует программа по стипендиям мэра Москвы. Он подчеркнул, что московское правительство намерено предоставить возможность обучения приднестровских студентов в вузах Москвы, сейчас идут переговоры по этому поводу с ректорами нескольких столичных университетов.

Экономическое пике

Советник президента России Владимира Путина по региональной экономической интеграции Сергей Глазьев высоко оценил работу правительственной структуры Приднестровья, а также внедренные нововведения - Фонд капитальных вложений, Фонд развития предпринимательства, новая система субсидирования процентных ставок.

"Все это в совокупности обеспечило вывод экономики из пике на траекторию устойчивого экономического развития. Я уверен, что это развитие будет продолжаться, потому что восстановлено доверие в обществе, в деловой среде", - заявил Глазьев.

© Sputnik / Игорь Зарембо В Приднестровье распределят новый транш гуманитарной помощи из России

Депутат Госдумы РФ Виктор Володарский отметил, что парламентский комитет по Евразийской интеграции и делам СНГ и связям с соотечественниками очень плотно работает с коллегами из Приднестровья.

"За этот период у нас было немало встреч и различных предложений. Но вот что я сегодня услышал – это огромный оптимизм и огромное желание руководства правительства не только сделать бюджет бездефицитным в ближайшем обозримом будущем, но и самое главное сделать жизнь приднестровцев намного комфортнее", - заметил российский депутат.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK