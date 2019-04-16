Встреча Васнецова и Шора: о чем говорил политик с послом России в Молдове

В партии "Шор" считают важным укрепление межэтнического мира и гармонии в Молдове, сохранение языкового разнообразия, в том числе русского языка, как языка межнационального общения.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Во вторник состоялась рабочая встреча посла России в Молдове Олега Васнецова и председателя парламентской фракции, лидера партии "Шор" Илана Шора.

© Sputnik / Miroslav Rotari Илан Шор ушел с поста примара Оргеева, но продолжит заботиться о городе

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по политической ситуации в республики, обсудили результаты парламентских выборов, а также перспективы молдавско-российского сотрудничества.

Шор отметил, что у дружеских отношений между двумя странами и народами многовековая история, общее настоящее и будущее. В партии "Шор" считают важным укрепление межэтнического мира и гармонии в Молдове, сохранение языкового разнообразия, в том числе русского языка, как языка межнационального общения.

Лидер политформирования рассказал об успешных проектах, реализуемых в Оргееве с 2015 года, и пригласил российского дипломата посетить город.

Васнецов поздравил Шора и его коллег с результатами, достигнутыми на парламентских выборах, и пожелал продуктивной работы в парламенте.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK