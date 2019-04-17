Гречаная рассказала в Москве о приоритетах социалистов в парламенте

Лидер ПСРМ заверила спикера Госдумы России, что молдавские социалисты намерены добиваться отмены запрета на трансляцию российских каналов и подтверждения статуса русского языка как языка межнационального общения на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Глава Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаная обсудила с председателем Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным вопросы межпарламентского сотрудничества.

Депутаты фракции социалистов находятся в эти дни с визитом в Москве. Гречаная поблагодарила Володина за приглашение для фракции ПСРМ посетить Государственную думу и встретиться с российскими коллегами.

"Фракция Партии социалистов последовательно выступает за развитие отношений с Россией. Мы будем добиваться отмены запрета на трансляцию российских каналов и подтверждения статуса русского языка как языка межнационального общения на территории Молдовы", - написала Гречаная в соцсети Facebook.

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Она также подчеркнула, что ПСРМ выступает за участие Молдовы в евразийской интеграции.

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Лидер социалистов сообщила, что Володин пригласил депутатов фракции социалистов на Международный форум "Развитие парламентаризма", который состоится в июле этого года в Москве, а также на Конференцию по сотрудничеству фракций политических партий стран СНГ в сентябре.

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