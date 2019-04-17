Лидеры блока ACUM встретились с послами России, США и ЕС: о чем шла речь

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Лидеры блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе в среду провели встречи с послами России, США и Евросоюза Олегом Васнецовым, Дереком Хоганом и Петером Михалко. В ходе дискуссий обсуждалась текущая политическая обстановка. Об этом говорится в сообщении политформирования.

"Блок ACUM выразил обеспокоенность в связи со сложившейся социально-политической ситуацией и предложил свои варианты решения накопившихся в последние годы проблем и вариант выхода из тупика, возникшего после парламентских выборов", - говорится в сообщении.

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Лидеры блока ACUM ознакомили дипломатов с пакетом подготовленных ими для рассмотрения в парламенте законодательных инициатив.

Среди прочего, они настаивают на возвращении к пропорциональной избирательной системе и ее улучшении в соответствии с рекомендациями, сформулированными Венецианской комиссией.

Итоги выборов и политический диалог

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных депутатов.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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С момента признания результатов выборов партии, прошедшие в парламент и получившие больше всего мандатов, провели всего несколько встреч, которые не привели ни к каким результатам – работа высшего законодательного органа стоит на месте, а переговоры оказались в тупике.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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