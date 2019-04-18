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Приднестровские депутаты договорились о поддержке российских коллег

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Парламентская делегация из Приднестровья находится с визитом в российской столице.

ТИРАСПОЛЬ, 18 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские парламентарии в рамках визита в Москву встретились в Государственной Думе с российскими депутатами, обсудив вопросы оказания региону различного рода помощи, в том числе и в развитии электротранспорта, сообщили в парламентской пресс-службе Приднестровья.

Зампредседателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Неверов отметил, что контакты с приднестровскими депутатами приняли регулярный характер и на встречах обсуждаются проблемы, которые волнуют жителей Приднестровья.

"У нас всегда есть общие темы для разговора, мы проводим в Госдуме различные конференции, участниками которых становятся и приднестровские депутаты", – констатировал Неверов.

Московский Кремль, Москва-река, Большой Москворецкий мост
© Sputnik / Alexander Vilf
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Глава Законодательного собрания Приднестровья Александр Коршунов рассказал, что во второй половине года будет инициировано проведение на площадке российской Госдумы парламентских слушаний по Приднестровью. Он предложил также для активизации взаимодействия между профильными комитетами Государственной Думы РФ и законодательного органа Приднестровья заключить меморандумы о сотрудничестве.

"Российский опыт законотворчества для нас очень важен и востребован, поскольку нами взят курс на гармонизацию законодательства Приднестровья с российским", – объяснил он.

Александр Ярошук, представляющий в Госдуме РФ интересы в том числе и российских соотечественников, проживающих в Приднестровье, выразил готовность в ближайшее время посетить регион для того, чтобы встретиться со своими избирателями.

Приднестровские парламентарии провели также встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатом Государственной Думы, членом парламентской фракции "Единая Россия" Сергеем Чижовым.

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Теги:
Госдума РФ, Госдума России, Госдума, парламент, Приднестровье
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