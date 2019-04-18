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Первое заседание парламента 2019

Досрочные выборы или коалиция - президент Додон о судьбе парламента Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава государства, выступая в передаче на общественном телеканале Moldova-1, проанализировал дальнейшую политическую судьбу страны, а также рассказал, удастся ли фракции ПСРМ договориться о коалиции с депутатами от блока ACUM.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Основной политической загадкой для Молдовы и ее населения на сегодняшний день является один вопрос: будет ли все же сформирована правящая парламентская коалиция, либо страну ждут досрочные выборы? 

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Президент Игорь Додон попытался дать ответ на этот вопрос в рамках передачи на общественном телевидении Молдовы. По его словам, с сожалением можно констатировать, что с 2001 года по сей день впервые наблюдается настолько продолжительная пауза в процессе формирования властного большинства после парламентских выборов. 

"Я попытался сделать все возможное, чтобы усадить представителей фракций за стол переговоров. Президент должен был отставить в сторону эмоции и сделать все возможное, чтобы выйти из этой сложной ситуации. Однако сейчас меня более всего беспокоят ожидания граждан страны, которые проголосовали именно так", - подчеркнул Додон.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Отвечая на вопрос о том, есть ли шансы на формирование коалиции, либо страну все ждут досрочные парламентские выборы, Додон ответил, что шанс перевыборов более велик, чем создание правящего большинства в высшем законодательном органе страны. 

"Вероятность досрочных парламентских выборов в Молдове - 65-70 процентов. Сейчас, учитывая публичную позицию парламентских фракций, вероятность досрочных выборов начнет расти. Однако шансы на коалицию все же есть. Еще есть два месяца - период, за который президент может вновь инициировать переговоры между фракциями. Если за этот период не будет принят ни один закон, или не выберут премьер-министра, глава государства будет должен распустить парламент", - заявил Додон. 

По его словам, этот срок выпадает на 21 июня. Однако президент особо отметил, что когда сроки начнут поджимать, возможно, парламентские партии станут более сговорчивыми в вопросе формирования большинства, а дискуссии между политиками - более конструктивными. 

В качестве неформального лидера социалистов, Додон отметил, что партия вышла с рядом предложений к визави по переговорам - депутатам блока ACUM. Вряд ли, по словам главы государства, социалисты отступят от тех принципов, которые были утверждены на заседании политического совета партии. Соответственно, представители блока ACUM могли бы быть более сговорчивыми. 

"Почему они оказались настолько категоричными - другой вопрос", - подытожил президент.

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Теги:
досрочные выборы, коалиция, парламент, Игорь Додон, Додон
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