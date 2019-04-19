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Фармацевт в аптеке

Тирасполь настаивает на существующем порядке импорта лекарств в регион

© Sputnik / Евгений Одиноков
Политика
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В Приднестровье побывал с визитом международный эксперт, занимающийся проблемой ввоза лекарственных средств и медицинских изделий в регион.

ТИРАСПОЛЬ, 19 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь выступает за сохранение существующего механизма ввоза медицинских изделий на территорию Приднестровья. Эту позицию приднестровская сторона озвучила во время визита в регион эксперта в области регистрации и импорта медикаментов Майкла Морриса.

"Мы выступаем за сохранение исторически сложившегося порядка импорта медикаментов в Приднестровье и согласование соответствующей договоренности в интересах бесперебойного снабжения населения необходимыми медпрепаратами", - отмечено в сообщении пресс-службы приднестровского МИДа.

Работа государственной аптеки, архивное фото.
© Sputnik / Vitaly Ankov
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Представители Приднестровья проинформировали гостя относительно действующих норм по регистрации, контролю и допуску на рынок медикаментов, в том числе таможенных и лабораторных форм контроля поступающей продукции. Также были проанализированы противоречия между сторонами в этом вопросе. Тирасполь подтвердил готовность к дальнейшему взаимодействию с Майклом Моррисом для выработки максимально сбалансированных и реализуемых рекомендаций.

Эксперт прибыл в Молдову при содействии Миссии ОБСЕ для изучения и подготовки рекомендаций по урегулированию имеющихся противоречий в связи с импортом лекарственных средств и медицинских изделий в Приднестровье.

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Теги:
медицинские изделия, лекарства, медикаменты, Приднестровье
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